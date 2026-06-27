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Туризм Общество

Самарская область презентует туристический потенциал в Мордовии

САРАНСК. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 и 28 июня в Саранске на Советской площади работает мобильный туристский информационный центр Самарской области.

Презентационная площадка позволит всем желающим погрузиться в богатый туристический потенциал Самарской области: ознакомиться с актуальными маршрутами, знаковыми достопримечательностями, событийными мероприятиями и разнообразных форматах отдыха на волжских берегах.

Дополнят программу визита интерактивная викторина на знание фактов о нашем регионе, специальная почтовая точка, где посетители смогут отправить своим родным и близким тематические открытки с видами Самарской области в любой город России.

"Наш регион многогранен, здесь каждый найдет для себя свой формат отдыха: от гастрономических и культурно-познавательных путешествий до промышленных туров на предприятия", — говорится в сообщении министерства туризма Самарской области.

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