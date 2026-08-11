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Экология Общество

Ученые обнаружили новые участки редкого папоротника в "Рачейских скалах"

СЫЗРАНЬ. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе ученые обнаружили две новые куртинки костенца северного — редчайшего папоротника, занесенного в Красную книгу Самарской области. Находку сделали Дмитрий и Татьяна Вареновы в ходе научной экспедиции.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Костенец северный произрастает только на территории ООПТ "Рачейские скалы" — это единственная сохранившаяся колония в Средней России (впервые популяцию выявили в 1985 году). Если до 2025 г. здесь насчитывали 14 живых куртинок, то теперь список пополнился еще двумя.

Растение крайне уязвимо: его можно повредить даже легким прикосновением. Для защиты памятника природы на территории работают координаторы, которые информируют посетителей о запретах и пресекают нарушения.

На скалах нельзя заниматься скалолазанием, устраивать спортивные мероприятия, ставить палатки, разводить костры или проезжать на транспорте. Все правила размещены на информационных стендах.

"Пожалуйста, будьте внимательны и соблюдайте режим охраны "Рачейских скал". Помните: камни здесь не мертвые — в них теплится жизнь", — обращаются с просьбой в региональном минприроды.

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