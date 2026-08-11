Ученые обнаружили новые участки редкого папоротника в "Рачейских скалах"

В Сызранском районе ученые обнаружили две новые куртинки костенца северного — редчайшего папоротника, занесенного в Красную книгу Самарской области. Находку сделали Дмитрий и Татьяна Вареновы в ходе научной экспедиции.
Костенец северный произрастает только на территории ООПТ "Рачейские скалы" — это единственная сохранившаяся колония в Средней России (впервые популяцию выявили в 1985 году). Если до 2025 г. здесь насчитывали 14 живых куртинок, то теперь список пополнился еще двумя.
Растение крайне уязвимо: его можно повредить даже легким прикосновением. Для защиты памятника природы на территории работают координаторы, которые информируют посетителей о запретах и пресекают нарушения.
На скалах нельзя заниматься скалолазанием, устраивать спортивные мероприятия, ставить палатки, разводить костры или проезжать на транспорте. Все правила размещены на информационных стендах.
"Пожалуйста, будьте внимательны и соблюдайте режим охраны "Рачейских скал". Помните: камни здесь не мертвые — в них теплится жизнь", — обращаются с просьбой в региональном минприроды.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.