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Экология Общество

При поддержке "Тольяттиазота" в Тольятти прошел эколого-краеведческий мастер-класс

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" выступил инициатором интерактивного эколого-краеведческого мастер-класса для школьников Тольятти и детей сотрудников предприятия. Мероприятие, направленное на формирование бережного отношения к природе родного края, прошло в модельной библиотеке "Для друзей".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Мастер-класс состоял из теоретической и практической частей. Сначала юные участники познакомились с природными особенностями Самарской области и узнали о краснокнижных растениях и животных с помощью книг. Для закрепления полученного материала детям было предложено создать открытки с рельефными узорами в виде одного из растений, занесенных в Красную книгу. Предваряла мероприятие демонстрация корпоративных мультфильмов ТОАЗа о вкладе химиков в заботу об экологии и туристических местах региона.

Повышение экологической грамотности населения Тольятти и муниципального района Ставропольский - одно из приоритетных направлений социальной политики "Тольяттиазота". Компания системно инвестирует в образовательные и природоохранные проекты, поддерживая такие инициативы, как создание экологических троп, выпуск просветительских материалов (настольные игры "Красная книга Самарской области", "Турпоход по Самарской Луке") и проведение семейных экоквестов.

В рамках формирования культуры осознанного обращения с ресурсами ТОАЗ привлекает подрастающее поколение к ежегодным экоакциям: посадкам леса, уборкам особо охраняемых природных территорий и восполнению биоресурсов реки Волги. В дополнение к традиционным мероприятиям у предприятия разработана своя программа сохранения биоразнообразия в районе воздействия.

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии АО "ТОАЗ":

"Практическое занятие объединило ключевые аспекты экологии и краеведения. Нам важно, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, как их ежедневные привычки влияют на природу, и ценили уникальную экосистему Самарской области. Проведение подобных мастер-классов - это важный вклад в будущее региона. Инвестируя в экопросвещение детей сегодня, мы формируем здоровое и осознанное общество завтра".

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