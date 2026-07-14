Воздушные змеи, пенная дискотека и мастер-классы: ТК "Амбар" приглашает на семейный летний фестиваль

18 июля на территории торгового комплекса "Амбар" пройдет большой семейный фестиваль воздушных змеев. Гостей ждет насыщенная программа с бесплатными развлечениями для детей и взрослых, творческими мастер-классами, научным шоу и одним из самых зрелищных летних развлечений - массовым запуском воздушных змеев.

На протяжении всего дня над площадкой будут парить десятки ярких воздушных змеев самых разных форм и размеров. Организаторы подготовят специальную зону, где посетители смогут увидеть красочное воздушное шоу и сделать эффектные фотографии.

Помимо главного события фестиваля, гостей ждет большая развлекательная программа. Для детей будут работать аниматоры, пройдут бесплатные творческие мастер-классы по изготовлению объемных воздушных змеев, летних браслетов и оригинальных сувениров. Любителей необычных впечатлений порадует зрелищное крио-шоу с научными экспериментами.

На сцене в течение дня будут работать ведущий и DJ, которые проведут интерактивы, конкурсы и розыгрыши призов. На площадке также разместятся партнерские зоны с дегустациями и активностями для всей семьи.

Ярким финалом праздника станет большая пенная дискотека, которая традиционно собирает сотни участников и становится одним из самых ожидаемых событий летних фестивалей.

Фестиваль пройдет 18 июля на территории ТК "Амбар". Начало программы в 12:00, завершение в 18:00. Вход для всех посетителей свободный (0+).