Воздушные змеи, пенная дискотека и мастер-классы: ТК "Амбар" приглашает на семейный летний фестиваль

18 июля на территории торгового комплекса "Амбар" пройдет большой семейный фестиваль воздушных змеев. Гостей ждет насыщенная программа с бесплатными развлечениями для детей и взрослых, творческими мастер-классами, научным шоу и одним из самых зрелищных летних развлечений - массовым запуском воздушных змеев.
На протяжении всего дня над площадкой будут парить десятки ярких воздушных змеев самых разных форм и размеров. Организаторы подготовят специальную зону, где посетители смогут увидеть красочное воздушное шоу и сделать эффектные фотографии.
Помимо главного события фестиваля, гостей ждет большая развлекательная программа. Для детей будут работать аниматоры, пройдут бесплатные творческие мастер-классы по изготовлению объемных воздушных змеев, летних браслетов и оригинальных сувениров. Любителей необычных впечатлений порадует зрелищное крио-шоу с научными экспериментами.
На сцене в течение дня будут работать ведущий и DJ, которые проведут интерактивы, конкурсы и розыгрыши призов. На площадке также разместятся партнерские зоны с дегустациями и активностями для всей семьи.
Ярким финалом праздника станет большая пенная дискотека, которая традиционно собирает сотни участников и становится одним из самых ожидаемых событий летних фестивалей.
Фестиваль пройдет 18 июля на территории ТК "Амбар". Начало программы в 12:00, завершение в 18:00. Вход для всех посетителей свободный (0+).
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!