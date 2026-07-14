Самарский производитель керамогранита нашел резервы для роста производительности без покупки нового оборудования

ООО "Самарское объединение керамики" (С.О.К.) завершило первый этап участия в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Рабочая группа предприятия прошла обучение методикам бережливого производства и провела диагностику на пилотном участке выпуска крупноформатной плитки керамогранита.
Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) - официального оператора федерального проекта - сотрудники завода проанализировали процесс упаковки готовой продукции. В ходе производственного анализа выявлены задержки, связанные с ожиданием поставки сырья и материалов на рабочие места, а также неоптимальная логистика размещения продукции. Решение данных проблем планируется обеспечить за счет внедрения стандартов размещения продукции и полуфабрикатов, а также чек-листов сменной передачи.
В настоящее время сотрудников знакомят с целями проекта для обеспечения единой направленности работы всего коллектива. В дальнейшем на заводе планируется тиражировать полученные изменения с помощью методик бережливого производства на соседних участках. Ключевая задача - без значительных затрат на новое оборудование повысить выработку, снизить издержки и укрепить позиции на рынке.
"Участие в проекте позволит нам увидеть скрытые резервы и перспективы роста. Это особенно важно в текущих условиях", - отметил генеральный директор ООО "С.О.К." Дмитрий Тулин.
Завод "С.О.К." - один из лидеров по производству керамогранита в России. Предприятие поставляет продукцию как на отечественный, так и на зарубежный рынки. Ассортимент завода включает несколько форматов керамогранитной плитки, в том числе утолщенный керамогранит толщиной 2 см, востребованный для наружного применения: дорожек, фасадов, малых архитектурных форм. Каждая партия проходит тщательную проверку в заводской лаборатории, где специалисты контролируют водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость.
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: увеличить выработку, сократить время протекания процессов и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепляет их конкурентоспособность.
"Федеральный проект "Производительность труда" становится ключевым инструментом модернизации промышленности. За семь лет его участниками стали более чем 230 компаний. Экономический эффект от внедренных методик по всем предприятиям превысил 3 млрд рублей", - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Он также напомнил результаты по региону в целом: время производственных процессов сократилось в среднем на 33%, запасы незавершенного производства - на 36%, а выработка на одного сотрудника выросла на 37%.
Участие в проекте бесплатное. Подробности - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...