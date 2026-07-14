Самарский производитель керамогранита нашел резервы для роста производительности без покупки нового оборудования

ООО "Самарское объединение керамики" (С.О.К.) завершило первый этап участия в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Рабочая группа предприятия прошла обучение методикам бережливого производства и провела диагностику на пилотном участке выпуска крупноформатной плитки керамогранита.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) - официального оператора федерального проекта - сотрудники завода проанализировали процесс упаковки готовой продукции. В ходе производственного анализа выявлены задержки, связанные с ожиданием поставки сырья и материалов на рабочие места, а также неоптимальная логистика размещения продукции. Решение данных проблем планируется обеспечить за счет внедрения стандартов размещения продукции и полуфабрикатов, а также чек-листов сменной передачи.

В настоящее время сотрудников знакомят с целями проекта для обеспечения единой направленности работы всего коллектива. В дальнейшем на заводе планируется тиражировать полученные изменения с помощью методик бережливого производства на соседних участках. Ключевая задача - без значительных затрат на новое оборудование повысить выработку, снизить издержки и укрепить позиции на рынке.

"Участие в проекте позволит нам увидеть скрытые резервы и перспективы роста. Это особенно важно в текущих условиях", - отметил генеральный директор ООО "С.О.К." Дмитрий Тулин.

Завод "С.О.К." - один из лидеров по производству керамогранита в России. Предприятие поставляет продукцию как на отечественный, так и на зарубежный рынки. Ассортимент завода включает несколько форматов керамогранитной плитки, в том числе утолщенный керамогранит толщиной 2 см, востребованный для наружного применения: дорожек, фасадов, малых архитектурных форм. Каждая партия проходит тщательную проверку в заводской лаборатории, где специалисты контролируют водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: увеличить выработку, сократить время протекания процессов и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепляет их конкурентоспособность.

"Федеральный проект "Производительность труда" становится ключевым инструментом модернизации промышленности. За семь лет его участниками стали более чем 230 компаний. Экономический эффект от внедренных методик по всем предприятиям превысил 3 млрд рублей", - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Он также напомнил результаты по региону в целом: время производственных процессов сократилось в среднем на 33%, запасы незавершенного производства - на 36%, а выработка на одного сотрудника выросла на 37%.

Участие в проекте бесплатное. Подробности - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.