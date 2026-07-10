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Занятость Экономическая политика

Эксперты Авито узнали, о какой зарплате мечтают жители Самары

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Реклама и Авито Работа провели исследование, чтобы выяснить, какой доход жители Самары считают "зарплатой мечты", и во сколько раз он должен вырасти, чтобы соответствовать ожиданиям. Приводим конкретные суммы.

Согласно результатам опроса, в среднем желаемая зарплата составила 205 383 руб/мес. Однако 24% респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 руб/мес. И всего 7% согласны на доход до 70 000 руб/мес.

32% работающих респондентов в Самаре готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (31%) считают достойным рот зарплаты в 1,5–2 раза. При этом 12% уже активно ищут работу в другой отрасли, а 38% часто об этом задумываются.

"Исследование показало, что возраст влияет не только на ожидания от уровня дохода, но и на то, как россияне планируют распоряжаться дополнительными средствами. Если доход увеличится на 30%, респонденты 18–24 лет в первую очередь направили бы его на накопления для крупной покупки (15%), инвестиции (14%), а также на хобби и развлечения и помощь родителям и родственникам (по 12%). Среди участников исследования 35–44 лет наиболее популярными ответами стали накопления на крупную покупку (14%), образование детей (12%) и формирование пенсионных накоплений (8%). При этом с возрастом финансовые приоритеты становятся более ориентированными на долгосрочные цели и семейные потребности", — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Что касается поиска новой работы, то 20% респондентов признались, что на их выбор влияет онлайн-реклама. Однако окончательное решение они принимают по другим параметрам. Для 13% реклама — один из главных факторов. Еще 32% иногда обращают внимание на такие предложения.

Среди площадок, на которых чаще всего показывается релевантная реклама вакансий, четверть опрошенных (31%) указали сайты с объявлениями и маркетплейсы, 16% — ТВ, 14% — видеохостинги, 13% — сервисы коротких вертикальных видео. Продолжает работать и старое-доброе "сарафанное радио". 19% респондентов узнают о подходящих вакансиях от друзей, коллег и родственников.

"Реклама на онлайн-платформах стала естественной частью поиска работы — ее видят там же, где выбирают и сравнивают предложения от работодателей. Для работодателя это означает, что важно не просто присутствовать на рынке труда, а находиться в том же цифровом пространстве, где кандидат уже принимает решение — рядом с другими предложениями, в момент сравнения. Поэтому для работодателей важно присутствовать именно в этих точках контакта с аудиторией", — прокомментировал директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

* исследование проводилось среди 10 000 жителей России (в том числе Самары) в возрасте от 18 лет

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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