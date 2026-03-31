Авито Работа: брендирование вакансий привлечет больше соискателей

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Такой инструмент, как брендирование карточек вакансий на Авито Работе позволит работодателям усиливать HR-бренд и привлекать больше внимания потенциальных сотрудников — особенно в категориях с высокой конкуренцией за кадры. Для соискателей это возможность быстрее понять преимущества той или иной компании и выбрать наиболее подходящее место работы. Дополнить предложения можно описанием, фотографиями, короткими видео — например, с перечнем бенефитов для сотрудников.

"Мы видим, что соискателям важно получать больше информации о работодателе уже на этапе просмотра вакансии — 78% соискателей читают блок о компании после просмотра креативов, а 98% тех, кто заходил на карточки вакансий с брендированием, взаимодействовали с контентом — читали описание компании и изучали преимущества. Это подтверждает, что формат помогает повышать узнаваемость HR-бренда и усиливает интерес к работодателю", — подчеркивает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Компании могут добавить блок с ключевыми бенефитами для сотрудников. Среди них, например, могут быть транспорт до офиса, пенсионная программа, оплата занятий спортом, корпоративные бонусы и другое — полный список доступных преимуществ доступен в инструкции для клиентов.

По данным Авито Работы, работодатели используют все больше инструментов для привлечения кадров, предлагая различные бонусы. Так, по итогам 2025 года более чем в два раза чаще (+116%) работодатели стали предлагать компенсацию проезда. На 38% чаще в предложениях присутствует предоставление парковки, на 37% чаще — подарки детям к праздникам.

"Брендирование вакансий оказалось удобным и быстрым в запуске инструментом — возможность составить четкое ТЗ и понятный процесс позволили нам быстро собрать креативы и оформить вакансии в едином стиле. После запуска мы заметили рост эффективности: конверсия из просмотра в отклик увеличилась на 1,58–2,57% в зависимости от позиции", — отмечает Филипп Старков, руководитель отдела подбора персонала Hoff.

"После публикаций брендированных вакансий заметно изменилось восприятие компании соискателями. Кандидаты стали воспринимать компанию как более современную, открытую и заботящуюся о своем имидже на рынке труда. Брендированные вакансии стали вызывать больше доверия, поскольку были продемонстрированы прозрачность и заинтересованность в привлечении квалифицированных специалистов. Более того, брендированная подача вакансий позволила соискателям лучше понять атмосферу внутри компании и оценить и повысить их доверие", — рассказала Ольга Александрова, директор департамента по подбору персонала компании "Дороги и Мосты" (входит в Нацпроектстрой).

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

