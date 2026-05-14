Мэрия проиграла суд о сносе домов в центре Самары

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный арбитраж вынес решение по иску ООО "РСУ-10" против мэрии Самары. Причиной разбирательства стали дома, расположенные в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской - неподалеку от Губернского рынка.

Этот квартал компания получила в 2019 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Подобные соглашения предусматривают расселение и снос старых домов с последующим строительством нового жилья на освобожденных участках.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile (Руспрофайл), ООО "РСУ-10" работает на рынке с 2009 года и известно как застройщик ЖК "Дом у самолета" на Московском шоссе, 272 ЖК "Дом у Космопорта" на ул. Дыбенко в Самаре. Владеет компанией Александр Праздников. Также он является соучредителем ООО "Ремстрой", которое уже несколько лет ведет борьбу за застройку участка рядом с территорией бывшего ипподрома напротив ЖК "Фаворит".

Судя по материалам дела, проблемы возникли с первым этапом работы. "РСУ-10" попросило суд обязать мэра принять решение о признании многоквартирных жилых домов №113 (литеры А, а, а1) и 115в по ул. Буянова аварийными и подлежащими сносу, а здания на ул. Буянова/Ульяновская, 117/91 (литеры АА1А2) - подлежащими реконструкции. Также компания потребовала, чтобы мэрия изъяла для муниципальных нужд жилые помещения, подпавшие под снос в границах обозначенного участка, и земли под ними. Это является одним из этапов процедуры РЗТ.

Однако во время судебного процесса застройщик уточнил иск. Как оказалось, он выкупил земельные участки и объекты недвижимости, расположенные на ул. Буянова, 113, за 24,7 млн рублей. Поэтому требования компании изменились. Она попросила суд обязать мэра:

  • рассмотреть вопрос о признании аварийными и подлежащими сносу дома №115в по ул. Буянова,
  • предъявить требования о сносе аварийных домов №115а, 115б и 117/91 (литеры АА1А2) по ул. Буянова и других указанных в договоре зданий, по которым будут приняты соответствующие решения;
  • изъять для муниципальных нужд жилые помещения, подпавшие под снос в границах обозначенного участка, и земли под ними. 

Суд встал на сторону "РСУ-10" и удовлетворил иск. Он отметил, что запрашиваемые действия со стороны мэра необходимы, чтобы застройщик мог приступить к расселению жителей из квартала, выполнить обязательства по выплате компенсаций и предоставлению новых квартир, а впоследствии - приступить к подготовке застройки территории, что и предусмотрено договором.

Кстати, недавно компания представила на общественных обсуждениях эскизы застройки. Если изначально она планировала строительство дома высотой 57 метров (примерно 19 этажей), то теперь - 8-этажного жилого дома на 56 квартир с подземным паркингом на 115 машиномест.  Правда, и такой вариант некоторых жителей не устроил - почитайте подробности.

Указанный квартал входит в границы исторического поселения Самары. На его территории находятся исторически ценные градоформирующие строения, которые подлежат сохранению. Они расположены по адресам: ул. Ульяновская, 97 и ул. Вилоновская, 106. В границах исторического поселения действуют ограничения по высотности застройки. В скором времени власти представят обновленные регламенты.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

