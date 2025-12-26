Продюсеры федеральных кинокомпаний приняли участие в киноэкспедиции по Самарской области

Областное минэкономразвития и Центр кинопроизводства Самарской области провели первое в истории локационное турне по региону специально для продюсеров российских кинокомпаний. Уникальная киноэкспедиция открыла участникам потенциал самарских локаций как площадок для съемок, подчеркнув новые творческие и профессиональные возможности региона.

"Мы активно работаем над тем, чтобы Самарскую область знали как уникальную территорию, мы популяризируем наш регион и возможности, которые здесь доступны представителям киноиндустрии", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Представители ведущих кинокомпаний страны увидели живописные природные пейзажи Волги, посетили исторические достопримечательности Сызрани, Жигулевска, Тольятти и Самары, а также современные инфраструктурные объекты, адаптированные под кинопроизводство. Продюсеры ознакомились с разнообразием локаций - от урбанистических панорам до аутентичных сельских мотивов, - которые могут стать основой для блокбастеров, драм и сериалов.

"Спасибо за удивительную возможность увидеть необычные, уникальные места Самарской области. Уверен, что регион ждут отличные перспективы и огромное будущее в кино. Это поистине уникальное место, где можно найти локации на любой вкус и удивительных людей", - поделился впечатлениями Юрий Арбузов, учредитель портала "Культурология", продюсер сериала "Культура и История".

В Самарской области создаются необходимые условия для развития киноиндустрии в регионе, повышения привлекательности Самарской области как площадки для съемок фильмов и сериалов, а также формирования условий для комфортной работы съемочных групп.

"Самарский регион - это неисследованный кинематографический кладезь с уникальным сочетанием природы, истории и логистики. Этот тур - первый шаг к партнерствам, которые выведут российское кино на новый уровень в регионе", - отметил руководитель Центра кинопроизводства Марк Буров.

Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку, от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и т.п.

Также предусмотрена система финансовой поддержки кинопроизводителей в виде программы ребейтов. Она представляет собой механизм возмещения части затрат на производство кинопродукции. Кинопроизводители смогут компенсировать до 50% затрат, понесенных на территории региона.

Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить и в центрах "Мой бизнес". Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".