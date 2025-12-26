16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продюсеры федеральных кинокомпаний приняли участие в киноэкспедиции по Самарской области Более 30 млрд рублей господдержки получил малый бизнес Самарской области в 2025 году В Самарской области наградили лучших экспортеров по итогам 2024 года Льготные финансовые инструменты помогают кондитерской фабрике модернизировать производство Самарские предприниматели смогут участвовать в программе "Акселератор. Креативный код"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Продюсеры федеральных кинокомпаний приняли участие в киноэкспедиции по Самарской области

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Областное минэкономразвития и Центр кинопроизводства Самарской области провели первое в истории локационное турне по региону специально для продюсеров российских кинокомпаний. Уникальная киноэкспедиция открыла участникам потенциал самарских локаций как площадок для съемок, подчеркнув новые творческие и профессиональные возможности региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мы активно работаем над тем, чтобы Самарскую область знали как уникальную территорию, мы популяризируем наш регион и возможности, которые здесь доступны представителям киноиндустрии", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Представители ведущих кинокомпаний страны увидели живописные природные пейзажи Волги, посетили исторические достопримечательности Сызрани, Жигулевска, Тольятти и Самары, а также современные инфраструктурные объекты, адаптированные под кинопроизводство. Продюсеры ознакомились с разнообразием локаций - от урбанистических панорам до аутентичных сельских мотивов, - которые могут стать основой для блокбастеров, драм и сериалов.

"Спасибо за удивительную возможность увидеть необычные, уникальные места Самарской области. Уверен, что регион ждут отличные перспективы и огромное будущее в кино. Это поистине уникальное место, где можно найти локации на любой вкус и удивительных людей", - поделился впечатлениями Юрий Арбузов, учредитель портала "Культурология", продюсер сериала "Культура и История".

В Самарской области создаются необходимые условия для развития киноиндустрии в регионе, повышения привлекательности Самарской области как площадки для съемок фильмов и сериалов, а также формирования условий для комфортной работы съемочных групп.

"Самарский регион - это неисследованный кинематографический кладезь с уникальным сочетанием природы, истории и логистики. Этот тур - первый шаг к партнерствам, которые выведут российское кино на новый уровень в регионе", - отметил руководитель Центра кинопроизводства Марк Буров.

Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку, от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и т.п.

Также предусмотрена система финансовой поддержки кинопроизводителей в виде программы ребейтов. Она представляет собой механизм возмещения части затрат на производство кинопродукции. Кинопроизводители смогут компенсировать до 50% затрат, понесенных на территории региона.

Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить и в центрах "Мой бизнес". Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4