16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские предприниматели смогут принять участие в программе "Акселератор. Креативный код"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
О ней стало известно в ходе онлайн-марафона "Мой бизнес. Креативный код". В центре внимания — практические ориентиры качественного роста малого и среднего бизнеса и креативных индустрий: где искать точки фокуса в 2026 году, какие управленческие ограничения пора оставить в прошлом, как выстраивать продажи, усиливать ценность продукта и масштабировать производство при работе с маркетплейсами.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Спикеры марафона объявили о запуске новой государственной программы поддержки — "Акселератор. Креативный код", нацеленной на системное развитие креативного бизнеса в стране. Подать заявку в качестве участника можно до 20 января 2026 года на сайте: акселератор.креативныйкод.рф

Что касается онлайн-марафона, то его организатором онлайн-марафона выступило Минэкономразвития России, оператором проекта стало Национальное агентство "Мой бизнес", банк-партнёр мероприятия — Сбер.

В первом эфире "Продукт, производство, продажи — на чем сфокусироваться бизнесу в 2026 году?" советник заместителя министра экономического развития России Ольга Терно предложила целостный взгляд на развитие компаний в меняющейся экономической реальности.

Речь шла о том, почему именно синхронное движение продукта, производственных процессов и продаж становится ключом к устойчивости и росту: когда стратегия опирается не на разрозненные решения, а на согласованную логику, бизнес получает прочный фундамент для масштабирования.

Во втором эфире "От 50 до 500 млн: какие управленческие "тормоза" нужно отпустить первыми?" топ-менеджер Сбера, PCC ICF коуч и автор книг по управлению Татьяна Евдина сосредоточила внимание на внутренних ограничениях, которые чаще всего мешают бизнесу расти.

В центре обсуждения оказались три ключевые боли масштабирования: операционный хаос, уязвимость денежных потоков и чрезмерная зависимость компании от основателя.

Финальный эфир "Три "П" маркетплейсов: как продавать, выделяться продуктом и масштабировать производство при работе на маркетплейсах?" стал практическим продолжением общей методологии в контексте e-commerce.

Лидер направления e-commerce в малом бизнесе Сбера Юлия Лунькова рассказала, почему для многих предпринимателей маркетплейсы оборачиваются нулевой маржой, и какие решения позволяют изменить эту траекторию.

Трансляция онлайн-марафона доступна по ссылке.

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону горячей линии для предпринимателей 8-800-300-63-63. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

