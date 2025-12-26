В Самарской области наградили лучших экспортеров по итогам 2024 года

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года" по итогам работы в 2024 году. Победителями и призерами стали 15 компаний Самарской области, которые достигли больших успехов в экспорте товаров и услуг.
"Ежегодно мы отмечаем лучшие предприятия региона, которые не только продвигают свой бизнес на международном рынке, но и способствуют процветанию Самарской области. Центр поддержки экспорта оказывает значительное содействие экспортерам, способствуя расширению географии сбыта товаров, повышению конкурентоспособности продукции. И эта поддержка будет продолжена", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
За звание победителя регионального этапа конкурса "Экспортер года" предприятия боролись в пяти номинациях.
В номинации "Экспортер года в сфере АПК" победил коллектив ООО "Основной продукт". С 2000 года компания выпустила более 1 млрд пачек кукурузных палочек, готовых завтраков и снеков. За последние годы предприятие значительно нарастило поставки за рубеж, продукцию производителя также можно найти на популярном маркетплейсе в Таиланде.
Производитель вентиляционного оборудования и комплектующих ООО "НЗВЗ" объявлен победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности". География поставок охватывает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Беларусь.
Предприятие "Гранум", специализирующееся на экспорте зерновых культур, отмечено в номинации "Трейдер года".
Победителем в номинации "Товар года" стала компания "Фитнес десерты", которая производит десерты без сахара и успешно реализует свою продукцию не только в России, но и в Кувейт, ОАЭ, Таиланд и Турцию.
В номинации "Прорыв года" диплом победителя вручили Жигулевскому водочному заводу. Оптовая продажа продукции осуществляется в Армению, Абхазию, Азербайджан, Германию, Венгрию и другие страны, создана витрина на китайской электронной площадке.
"Стараемся участвовать в таких конкурсах, это позволяет популяризировать наше предприятие. С экспортным центром сотрудничаем давно, получаем консультации, участвуем в выставочных мероприятиях", — отметил представитель завода Владимир Тимчук.
На торжественном награждении также состоялось вручение сертификатов "Сделано в России". Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили восемь компаний региона.
"Мы производим корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, экспортируем в страны Таможенного союза и хотим расширить географию присутствия. С Центром поддержки экспорта активно сотрудничаем — участвуем в бизнес-миссиях, выставках, получаем субсидии, — рассказала директор Поволжского агрокомбината Ольга Афанасьева. — Сертификат "Сделано в России" поможет нам в продвижении товаров на экспортных рынках, а также откроет доступ к дополнительным мерам господдержки".
Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и осуществляет свою деятельность по национальным проектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача — оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.
