16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские мастера представили свою продукцию на новогодних ярмарках от центра "Мой бизнес" У Алексея Шаповалова хотят забрать земли под бывшим заводом "Карат+" в Саратове В Самарской области вручили сертификаты первым выпускникам программы "СВОе дело" Число занятых в секторе МСП Самарской области превысило 700 тысяч человек МСП в Самарской области демонстрирует рост

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские мастера представили свою продукцию на новогодних ярмарках от центра "Мой бизнес"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Нового года предприниматели и самозанятые региона представили свою продукцию на ярмарках изделий ручной работы. Два маркета прошли на площадке ПАО "Сбербанк", для сотрудников финансовой организации.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года. Ярмарки проводятся на площадке Дома предпринимателя, в рамках крупных региональных событий, а также в партнерстве с крупными организациями Самарской области.

"Мы рады в партнерстве со Сбером организовать такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, — интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными подарками", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Работники учреждения смогли приобрести уникальную продукцию, выполненную местными мастерами, а для самозанятых — это новый канал сбыта и возможность расшить клиентскую базу. Более 25 предпринимателей и самозанятых представили на ярмарке подарки, предметы интерьера с новогодней тематикой, украшения из натуральных камней, свечи, игрушки с символикой наступающего 2026 года, а также уникальные hand made сувениры и угощения от самарских умельцев.

"Мы создаем гипсовые изделия, соевые свечи — всё экологичное и на 90% из самарского сырья. В основном продаем на маркетплейсах, но приняли предложение поучаствовать в ярмарке и попробовали выйти в офлайн. Очень здорово пообщаться с клиентами вживую, получить обратную связь о наших товарах", — делится Марина Вавилонская, основатель бренда "CAST and CRAFT".

"Я привезла елочные игрушки, посуду, украшения из полимерной глины. Люди подходят, интересуются, удивляются моим изделиям, берут визитки. Очень приятно слышать положительные отзывы. Ярмарки — это отличный формат продаж: у покупателей есть время посмотреть, познакомиться и пообщаться с мастером. Было бы прекрасно на каждый праздник проводить подобные маркеты", — рассказывает основатель бренда "Bomale" Мария Большакова.

Для того чтобы получить бесплатное место на маркете, предпринимателям достаточно подать заявку и пройти предварительный отбор. Анонсы предстоящих ярмарок публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4