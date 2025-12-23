Самарские мастера представили свою продукцию на новогодних ярмарках от центра "Мой бизнес"

В преддверии Нового года предприниматели и самозанятые региона представили свою продукцию на ярмарках изделий ручной работы. Два маркета прошли на площадке ПАО "Сбербанк", для сотрудников финансовой организации.

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года. Ярмарки проводятся на площадке Дома предпринимателя, в рамках крупных региональных событий, а также в партнерстве с крупными организациями Самарской области.

"Мы рады в партнерстве со Сбером организовать такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, — интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными подарками", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Работники учреждения смогли приобрести уникальную продукцию, выполненную местными мастерами, а для самозанятых — это новый канал сбыта и возможность расшить клиентскую базу. Более 25 предпринимателей и самозанятых представили на ярмарке подарки, предметы интерьера с новогодней тематикой, украшения из натуральных камней, свечи, игрушки с символикой наступающего 2026 года, а также уникальные hand made сувениры и угощения от самарских умельцев.

"Мы создаем гипсовые изделия, соевые свечи — всё экологичное и на 90% из самарского сырья. В основном продаем на маркетплейсах, но приняли предложение поучаствовать в ярмарке и попробовали выйти в офлайн. Очень здорово пообщаться с клиентами вживую, получить обратную связь о наших товарах", — делится Марина Вавилонская, основатель бренда "CAST and CRAFT".

"Я привезла елочные игрушки, посуду, украшения из полимерной глины. Люди подходят, интересуются, удивляются моим изделиям, берут визитки. Очень приятно слышать положительные отзывы. Ярмарки — это отличный формат продаж: у покупателей есть время посмотреть, познакомиться и пообщаться с мастером. Было бы прекрасно на каждый праздник проводить подобные маркеты", — рассказывает основатель бренда "Bomale" Мария Большакова.

Для того чтобы получить бесплатное место на маркете, предпринимателям достаточно подать заявку и пройти предварительный отбор. Анонсы предстоящих ярмарок публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".