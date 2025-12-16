Кассация согласилась с возвращением государству территории лагеря "Кировец"

В Самаре кассационный суд согласился с решением Куйбышевского районного суда о возвращении в собственность государства территории детского лагеря "Кировец".
Напомним, Куйбышевский металлургический завод начал строить лагерь в 1980 году. В 1992 г. земли предоставили в постоянное пользование Самарскому металлургическому заводу, на тот момент цена участка составляла 23 млн рублей. С 1993 г. в результате сделок, сопровождавшихся искажением сведений и подменой понятий в документах, детский лагерь, расположенный в черте города, перешел в собственность физического лица.
В 2024 г. участок площадью 4,6 га владелец выставил на продажу за 140 млн рублей. Это привлекло внимание прокуратуры. В рамках проверки обнаружилась аффилированность юридических лиц, в собственности которых успел побывать бывший трудовой лагерь. Надзорный орган потребовал в суде признать все сделки купли-продажи ничтожными и вернуть землю в собственность РФ.
В феврале 2025 г. Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил требования прокурора.
Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его в апелляционном порядке, а затем и в кассации. Однако и апелляционный, и кассационный суды признали решение Куйбышевского райсуда законным.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?