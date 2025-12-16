Кассация согласилась с возвращением государству территории лагеря "Кировец"

В Самаре кассационный суд согласился с решением Куйбышевского районного суда о возвращении в собственность государства территории детского лагеря "Кировец".

Напомним, Куйбышевский металлургический завод начал строить лагерь в 1980 году. В 1992 г. земли предоставили в постоянное пользование Самарскому металлургическому заводу, на тот момент цена участка составляла 23 млн рублей. С 1993 г. в результате сделок, сопровождавшихся искажением сведений и подменой понятий в документах, детский лагерь, расположенный в черте города, перешел в собственность физического лица.

В 2024 г. участок площадью 4,6 га владелец выставил на продажу за 140 млн рублей. Это привлекло внимание прокуратуры. В рамках проверки обнаружилась аффилированность юридических лиц, в собственности которых успел побывать бывший трудовой лагерь. Надзорный орган потребовал в суде признать все сделки купли-продажи ничтожными и вернуть землю в собственность РФ.

В феврале 2025 г. Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил требования прокурора.

Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его в апелляционном порядке, а затем и в кассации. Однако и апелляционный, и кассационный суды признали решение Куйбышевского райсуда законным.