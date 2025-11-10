Более 360 млн рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности

В Самарской области за 9 месяцев 2025 года малый и средний бизнес в сфере научно-технической деятельности привлек более 360 млн рублей в виде господдержки с использованием инструментов Национальной гарантийной системы.
В нее входят федеральные институты развития, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств.
"Научно-техническая сфера становится всё более популярной среди предпринимателей. Это востребовано, перспективно и помогает решать задачи технологической независимости региона и страны в целом. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь свои проекты", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).
В целом по стране, за три квартала 2025 года предприниматели в научно-технической сфере привлекли через инструменты НГС свыше 61 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объём поддержки вырос на 78%, сообщили в Корпорации МСП.
На сегодняшний день большая часть малого и среднего бизнеса в научно-технической сфере, пользующегося возможностями господдержки, ведет свою деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа. На эту сферу приходится более 80% от общего объема финансирования в сфере научно-технической деятельности, полученного в рамках НГС.
