Выручка участников программы "Платформа роста" из Самарской области составила почти 350 млн рублей

Участниками пилотной программы "Платформа роста", которую реализуют компания Wildberries и Russ и Агентство стратегических инициатив, стали 30 предпринимателей Самарской области. Комплексная поддержка позволяет участникам наращивать продажи на маркетплейсе. Так, за период с июня по октябрь 2025 года производители региона продали более 600 тысяч единиц товаров на сумму свыше 347 млн рублей.

"Самарская область стала десятым регионом, который присоединился к проекту "Платформа роста". Благодарю за поддержку губернатора области Вячеслава Андреевича Федорищева. Ваш регион славится не только парком "Самарская Лука" и нефтегазовыми месторождениями, но и современными народными промыслами", - поделилась Татьяна Ким на церемонии старта программы.

До 14 декабря предприниматели Самарской области могут подать заявку на отбор в программу поддержки бизнеса и стать участниками "Платформы роста". Подать заявку можно через цифровую платформу МСП.РФ или на сайте проекта rost.wb.ru.

"Сегодня в Самарской области работают почти 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Мы активно поддерживаем предпринимателей и помогаем им в продвижении продукции через участие в отраслевых выставках, ярмарках, через обучение работе на маркетплейсах и много другое. "Платформа роста" - еще один инструмент развития, позволяющий региональным компаниям расширять рынки сбыта, клиентскую базу, повышать конкурентоспособность своего дела", - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди компаний, продемонстрировавших впечатляющий рост, - бренд натуральной косметики BLAGOVKUS. В продуктовой линейке бренда - около 50 наименований косметических средств: кремы, скрабы, соли для ванн. Ежемесячно здесь реализуют около восьми тысяч единиц продукции. В работе компании задействовано 12 сотрудников, которые активно участвуют в производстве и продаже продукции.

По результатам первого этапа "Платформы роста" оборот на маркетплейсе увеличился на 1400%, а количество проданных товаров - на 2400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Участие в программе дало нам мощнейший старт. Мы начали усиливать свои позиции на маркетплейсе, выводить и продавать все больше нашей продукции, выпустили новинки. Мы получили колоссальный опыт, прошли обучение, нас ежемесячно поддерживают кураторы, ставят нам цели, которых мы благополучно достигаем", - сообщила создатель и технолог-разработчик бренда BLAGOVKUS Наталья Тюленева.

Компания активно пользуется мерами господдержки, доступными предпринимателям региона. При содействии центра "Мой бизнес" продукция бренда участвует в региональных ярмарках и крупных российских и зарубежных выставках.

Программа "Платформа роста" помогает местным производителям в выходе на федеральный рынок через маркетплейс. Участники получают доступ к крупнейшему онлайн-рынку на льготных условиях, комплекс готовых инструментов для масштабирования бизнеса, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

Для участия в отборе заявок в программу "Платформа роста" предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки "Платформа роста" регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от трех месяцев.

Развитию малого и среднего бизнеса в регионе способствует и запуск нового логистического комплекса Wildberries и Russ, который состоялся в мае текущего года в индустриальном парке "Новосемейкино". Это позволит сократить время доставки товаров до покупателей из региона, а также создать новые рабочие места. Сопровождением инвестпроектов в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.