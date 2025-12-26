Онлайн-программа "ПредприниМама" поможет женщинам создать собственное дело

Открыт набор на новый сезон образовательного онлайн-проекта "ПредприниМАМА", созданного специально для мам, которые хотят начать или развить собственное дело. Участницы получат системные знания по основам предпринимательства, а также практические навыки для запуска бизнеса.
В 2024 году Минэкономразвития России впервые запустило онлайн-трек "ПредприниМама" — формат, созданный для тех женщин, которые по объективным причинам не могут присоединиться к очной программе "Мама-предприниматель". Онлайн-обучение расширило охват и сделало поддержку доступной тем, кому особенно важно получить необходимые знания для уверенного старта. В отличие от базовой программы, присоединиться к треку можно и без сформированной бизнес-идеи: курс помогает участницам определить направление своего проекта, оформить его и подготовиться к дальнейшему развитию уже внутри основной программы.
Первый поток получил множество положительных отзывов, однако для команды проекта особенно ценным стало другое — появление реальных историй, в которых женщины запускают собственное дело, а отправной точкой для этого становится участие в "ПредприниМаме".
"Сегодня "ПредприниМАМА" фактически выполняет роль предакселератора программы "Мама-предприниматель": здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперёд. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Образовательная программа построена по принципу "от идеи к первому заказу". В основной блок входят ключевые темы для старта: развитие предпринимательских навыков, генерация и проверка бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга и продаж, финансовое планирование. После прохождения базового курса участницы смогут углубить знания в наиболее востребованных направлениях.
Обучение пройдёт в дистанционном формате, что позволит совмещать его с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам будет сохраняться до конца февраля 2026 года. Все выпускницы, успешно завершившие обучение, получат сертификат.
Принять участие в обучении могут женщины с несовершеннолетними детьми, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком. Обучение бесплатное. Подать заявку можно на официальном сайте проекта предпринимама.рф до 12 января 2026 года.
Организатор: Минэкономразвития России Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес" Генеральный партнёр: Авито Технологический партнёр: Дистант Глобал Партнёр: Моя регистрация Информационные партнёры: VK, MAMADO
Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону горячей линии для предпринимателей 8-800-300-63-63.
