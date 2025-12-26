16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области наградили лучших экспортеров по итогам 2024 года Льготные финансовые инструменты помогают кондитерской фабрике модернизировать производство Самарские предприниматели смогут участвовать в программе "Акселератор. Креативный код" Онлайн-программа "ПредприниМама" поможет женщинам создать собственное дело Более чем 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку

Государство и Бизнес Экономическая политика

Льготные финансовые инструменты помогают кондитерской фабрике модернизировать производство

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Господдержка помогает региональным предприятиям уверенно развиваться и выходить на новые рынки. Компания "Сладкодаров" изначально была небольшим цехом, а сегодня площадь кондитерской фабрики составляет порядка 6 тыс. кв. метров. Над изготовлением и реализацией продукции трудятся около 150 человек, а ассортимент насчитывает более 100 наименований: овсяное, сахарное и сдобное печенье.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мощность фабрики составляет порядка 1500 тонн в месяц. Сейчас мы проходим этап модернизации и ребрендинга. Устанавливаем новые линии, производство станет полностью автоматизированным. Расширяем ассортимент: будем выпускать современный десерт моти, печенье с начинками по мотивам напитков, будем выпускать протеиновое, высокобелковое печенье для любителей здорового образа жизни. Линия сахарного печенья тоже претерпит свою модернизацию", — делится планами собственник и руководитель кондитерской фабрики "Сладкодаров" Евгений Цимбалий.

Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом. Поставки идут в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Вьетнам, Китай, а с запуском новых производственных линий планируют расширять географию экспорта. Компания активно взаимодействует с региональным Центром поддержки экспорта, при его поддержке участвует в международных выставках, что помогает выстраивать партнерские связи с зарубежными компаниями.

"С закупкой оборудования нам помогает Фонд развития промышленности Самарской области. Неоднократно обращались за льготным кредитованием, что помогло нам с автоматизацией производства. В следующем году нам предстоит вложить средства в оборудование для маркировки "Честный знак", и здесь кредитные средства под выгодные 5% нам очень помогут", — добавляет Евгений Цимбалий.

На уровне региона действует широкий перечень финансовых инструментов. Основные программы льготного финансирования реализует Гарантийный фонд Самарской области. Здесь предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке от 3%. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

"ГФСО помогает представителям малого и среднего бизнеса привлекать льготные финансовые инструменты на развитие: микрозаймы по минимальным ставкам и поручительства для получения банковских кредитов. При этом ставки микрозаймов не зависят от уровня ключевой ставки Банка России", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Они работают по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Бизнесу, готовому инвестировать в свое развитие, необходимо обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4