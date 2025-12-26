Льготные финансовые инструменты помогают кондитерской фабрике модернизировать производство

Господдержка помогает региональным предприятиям уверенно развиваться и выходить на новые рынки. Компания "Сладкодаров" изначально была небольшим цехом, а сегодня площадь кондитерской фабрики составляет порядка 6 тыс. кв. метров. Над изготовлением и реализацией продукции трудятся около 150 человек, а ассортимент насчитывает более 100 наименований: овсяное, сахарное и сдобное печенье.

"Мощность фабрики составляет порядка 1500 тонн в месяц. Сейчас мы проходим этап модернизации и ребрендинга. Устанавливаем новые линии, производство станет полностью автоматизированным. Расширяем ассортимент: будем выпускать современный десерт моти, печенье с начинками по мотивам напитков, будем выпускать протеиновое, высокобелковое печенье для любителей здорового образа жизни. Линия сахарного печенья тоже претерпит свою модернизацию", — делится планами собственник и руководитель кондитерской фабрики "Сладкодаров" Евгений Цимбалий.

Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом. Поставки идут в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Вьетнам, Китай, а с запуском новых производственных линий планируют расширять географию экспорта. Компания активно взаимодействует с региональным Центром поддержки экспорта, при его поддержке участвует в международных выставках, что помогает выстраивать партнерские связи с зарубежными компаниями.

"С закупкой оборудования нам помогает Фонд развития промышленности Самарской области. Неоднократно обращались за льготным кредитованием, что помогло нам с автоматизацией производства. В следующем году нам предстоит вложить средства в оборудование для маркировки "Честный знак", и здесь кредитные средства под выгодные 5% нам очень помогут", — добавляет Евгений Цимбалий.

На уровне региона действует широкий перечень финансовых инструментов. Основные программы льготного финансирования реализует Гарантийный фонд Самарской области. Здесь предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке от 3%. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

"ГФСО помогает представителям малого и среднего бизнеса привлекать льготные финансовые инструменты на развитие: микрозаймы по минимальным ставкам и поручительства для получения банковских кредитов. При этом ставки микрозаймов не зависят от уровня ключевой ставки Банка России", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Они работают по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Бизнесу, готовому инвестировать в свое развитие, необходимо обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.