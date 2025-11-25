16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей "Мой бизнес 63"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
4 и 5 декабря в Самарской области на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится традиционный предпринимательский форум "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие в этом году будет посвящено самым актуальным инструментам и стратегиям развития бизнеса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов. Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно", — обратился к предпринимателям заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный форум "‎‎Мой бизнес 63" проводится областным минэкономразвития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.

В течение двух дней участники форума вместе с экспертами разберут изменения налогового законодательства, финансовые стратегии, возможности внедрения ИИ, перспективы участия локальных брендов в креативных проектах региона, также в рамках форума пройдет традиционная новогодняя встреча "О бизнесе по-женски".

В числе спикеров форума — представители региональных министерств и ведомств, федеральные и региональные предприниматели, которые уже применяют самые актуальные инструменты в своем бизнесе и задают тренды.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний, заинтересованные в успешном развитии своих проектов.

Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Заявку на участие можно подать по ссылке.

