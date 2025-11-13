Воронежская группа "Развитие" приобрела проблемный участок под стройку в Самаре

Самарское ООО "СЗ "Скай", владеющее участком под застройку в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, в конце октября сменило собственника. Владельцем общества стало воронежское ООО "РАЗВИТИЕ СКАЙ", входящее в девелоперскую группу компаний "Развитие", которая ведет активную экспансию на самарский рынок.

По данным ИАС Seldon.Basis, теперь уже бывший владелец СЗ "Скай" (до апреля 2024 г. компания называлась ООО "Скай") Александр Громов передал компанию новому собственнику 24 октября. Сам Громов известен в Самаре как совладелец ООО "Стройиндустрия", которое выступает оператором крупного бетонного завода на ул. Береговой в Самаре.

Главный актив "Ская" — участок площадью 5390 кв. м на ул. Советской Армии в районе частного сектора между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко. Компания имеет действующее разрешение на строительство на данном участке 18-этажного дома на 48 квартир.

Однако обстоятельства получения разрешения на строительство делают этот участок потенциально проблемным для нового собственника.

По данным "Волга Ньюс", в апреле 2018 г. между Громовым и ООО "КапиталСтрой", принадлежащем Олесе Лопатиной, был заключен предварительный договор (копия имеется в распоряжении редакции) о продаже доли в 84% в уставном капитале ООО "Скай". По нему доля Громова оценивалась в 108 млн руб., а "КапиталСтрой" брал на себя обязательства обеспечить получение разрешения на строительство до 1 августа 2018 года. Как отмечают в "КапиталСтрое", наличие разрешения повышает стоимость участка примерно в два раза.

Основной договор планировалось подписать после получения разрешения на строительство. На случай отказа со стороны Громова была прописана неустойка в 30 млн рублей.

В итоге разрешение на строительство было получено в условленные сроки, однако основной договор так и не был подписан. При этом "КапиталСтрой" переуступил Громову 38 квартир общей площадью 2100 кв. м в другом объекте в счет полной оплаты договора, отмечают в "КапиталСтрое".

Однако подписание основного договора так и не состоялось. По словам Олеси Лопатиной, Громов не давал внятного ответа на вопрос, почему он уклоняется от завершения сделки. При этом бизнесмен обещал вернуть "КапиталСтрою" полученные квартиры, но так и не сделал этого, говорит Олеся Лопатина.

Она также рассказала, что гендиректор ГК "Развитие" Сергей Гончаров на этапе подготовки сделки по "Скаю" был уведомлен о проблемном шлейфе компании.

"Разрешение на строительство удвоило реальную стоимость участка. Однако "КапиталСтрой", обеспечивший его получение, в итоге остался не у дел. Из-за того, что параллельно компания столкнулась с попыткой рейдерского захвата, мы не могли заниматься расшивкой ситуации с ООО "Скай". Сейчас готовимся отстаивать свои права, в том числе в судебном порядке, для чего планируем добиваться восстановления сроков исковой давности и наложения ареста на участок", — сообщила владелица "КапиталСтроя".

По ее словам, разбирательство будет продолжено и во внесудебном порядке: "У нас есть много фактуры, от которой просто так не отмахнуться. Застройка этого участка может быть реализована только с учетом наших интересов".

В ГК "Развитие" подтвердили информацию о сделке. "Это не первый наш проект в Самаре. Мы видим большой потенциал для развития жилищного строительства в этом регионе и намерены его реализовать", — отметил представитель компании. На вопрос о сроках запуска нового проекта ответили сдержанно: "Подробности расскажем в ближайшее время".

Относительно ситуации с договором о продаже доли Громова "КапиталСтрою", в ГК "Развитие" заявили, что не могут ее комментировать "поскольку не имеют никакого отношения к ООО "КапиталСтрой".

Получить комментарии Александра Громова на момент публикации Волга Ньюс не удалось.