Воронежская группа "Развитие" приобрела проблемный участок под стройку в Самаре

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарское ООО "СЗ "Скай", владеющее участком под застройку в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, в конце октября сменило собственника. Владельцем общества стало воронежское ООО "РАЗВИТИЕ СКАЙ", входящее в девелоперскую группу компаний "Развитие", которая ведет активную экспансию на самарский рынок.

Фото: nspd.gov.ru

По данным ИАС Seldon.Basis, теперь уже бывший владелец СЗ "Скай" (до апреля 2024 г. компания называлась ООО "Скай") Александр Громов передал компанию новому собственнику 24 октября. Сам Громов известен в Самаре как совладелец ООО "Стройиндустрия", которое выступает оператором крупного бетонного завода на ул. Береговой в Самаре.

Главный актив "Ская" — участок площадью 5390 кв. м на ул. Советской Армии в районе частного сектора между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко. Компания имеет действующее разрешение на строительство на данном участке 18-этажного дома на 48 квартир.

Однако обстоятельства получения разрешения на строительство делают этот участок потенциально проблемным для нового собственника.

По данным "Волга Ньюс", в апреле 2018 г. между Громовым и ООО "КапиталСтрой", принадлежащем Олесе Лопатиной, был заключен предварительный договор (копия имеется в распоряжении редакции) о продаже доли в 84% в уставном капитале ООО "Скай". По нему доля Громова оценивалась в 108 млн руб., а "КапиталСтрой" брал на себя обязательства обеспечить получение разрешения на строительство до 1 августа 2018 года. Как отмечают в "КапиталСтрое", наличие разрешения повышает стоимость участка примерно в два раза.

Основной договор планировалось подписать после получения разрешения на строительство. На случай отказа со стороны Громова была прописана неустойка в 30 млн рублей.

В итоге разрешение на строительство было получено в условленные сроки, однако основной договор так и не был подписан. При этом "КапиталСтрой" переуступил Громову 38 квартир общей площадью 2100 кв. м в другом объекте в счет полной оплаты договора, отмечают в "КапиталСтрое".

Однако подписание основного договора так и не состоялось. По словам Олеси Лопатиной, Громов не давал внятного ответа на вопрос, почему он уклоняется от завершения сделки. При этом бизнесмен обещал вернуть "КапиталСтрою" полученные квартиры, но так и не сделал этого, говорит Олеся Лопатина.

Она также рассказала, что гендиректор ГК "Развитие" Сергей Гончаров на этапе подготовки сделки по "Скаю" был уведомлен о проблемном шлейфе компании.

"Разрешение на строительство удвоило реальную стоимость участка. Однако "КапиталСтрой", обеспечивший его получение, в итоге остался не у дел. Из-за того, что параллельно компания столкнулась с попыткой рейдерского захвата, мы не могли заниматься расшивкой ситуации с ООО "Скай". Сейчас готовимся отстаивать свои права, в том числе в судебном порядке, для чего планируем добиваться восстановления сроков исковой давности и наложения ареста на участок", — сообщила владелица "КапиталСтроя".

По ее словам, разбирательство будет продолжено и во внесудебном порядке: "У нас есть много фактуры, от которой просто так не отмахнуться. Застройка этого участка может быть реализована только с учетом наших интересов".

В ГК "Развитие" подтвердили информацию о сделке. "Это не первый наш проект в Самаре. Мы видим большой потенциал для развития жилищного строительства в этом регионе и намерены его реализовать", — отметил представитель компании. На вопрос о сроках запуска нового проекта ответили сдержанно: "Подробности расскажем в ближайшее время".

Относительно ситуации с договором о продаже доли Громова "КапиталСтрою", в ГК "Развитие" заявили, что не могут ее комментировать "поскольку не имеют никакого отношения к ООО "КапиталСтрой".

Получить комментарии Александра Громова на момент публикации Волга Ньюс не удалось.

ГК "Развитие" ведет экспансию на строительный рынок Самары с 2023 года. Тогда группа выкупила на торгах ЖК-долгострой "Салют", который строило ООО "Кросс" на Мехзаводе. Кроме того, "Развитие" достраивает ЖК "Победа" на ул. Победы, 14а. В 2024 г. группа также приобрела у АО РКЦ "Прогресс" участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой, а в 2025 г. — участок с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а. Кроме того, компания приобрела объект культурного наследия "Дом Арсения Юрина" на улице Льва Толстого, 83.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

