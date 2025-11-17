Более 2 тыс. человек посетили стенд компании "Полипласт" на выставке "Химия-2025"

За дни выставки экспозицию ГК "Полипласт" посетили около 2 тыс. человек. Специалисты холдинга провели более 300 рабочих встреч с партнерами и потенциальными заказчиками, организовали серию экспресс-собеседований, в которых приняли участие порядка 300 студентов.

В первый день выставки стенд компании посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов, который отметил значительный вклад организации в развитие химической отрасли России и укрепление ее технологического суверенитета.

В рамках деловой программы эксперты предприятий холдинга приняли участие в 9 профильных сессиях. В числе обсуждаемых тем — запуск масштабного проекта по выпуску эпоксидных смол на Урале, разработки суперпластификаторов и макромономеров нового поколения, практики создания импортозамещающих материалов, стратегия формирования кадрового резерва в химическую отрасль и многое другое.

Работа ГК "Полипласт" на международной выставке "Химия" задала вектор развития химической промышленности России. Компания обеспечивает полный инновационный цикл — от научно-исследовательских разработок до промышленного производства — и стимулирует переход к экономике знаний и высоких технологий.