Как избежать рисков в 2026 году: в Самаре прошел семинар об изменениях в сфере интеллектуальной собственности

Новые требования к оформлению товарных знаков, рост штрафов за нарушение исключительных прав, законодательные инициативы по патентованию IT-решений — все это становится важным контекстом для бизнеса в 2026 году. Чтобы разобраться в актуальных изменениях, предприниматели Самарской области приняли участие в тематическом семинаре, организованном командой StartupSamara.

Спикер мероприятия — юрист по интеллектуальной собственности Ольга Комаровская — объяснила, какие нормы уже вступили в силу, что пока находится на рассмотрении, и какие шаги необходимо предпринять бизнесу, чтобы снизить юридические риски. Участники обсудили, можно ли использовать иностранный язык в описании товара, как изменилась ответственность за нарушение авторских прав, и что делать тем, кто создает IT-решения.

Особый интерес вызвали разбор практических кейсов и советы, как подготовиться к новым требованиям без лишних затрат и паники. Семинар был полезен не только юристам и производственным компаниям, но и IT-стартапам, маркетологам, дизайнерам и владельцам бизнеса, работающим с брендами и цифровыми продуктами.

Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.

Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.