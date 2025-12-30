Как избежать рисков в 2026 году: в Самаре прошел семинар об изменениях в сфере интеллектуальной собственности

Новые требования к оформлению товарных знаков, рост штрафов за нарушение исключительных прав, законодательные инициативы по патентованию IT-решений — все это становится важным контекстом для бизнеса в 2026 году. Чтобы разобраться в актуальных изменениях, предприниматели Самарской области приняли участие в тематическом семинаре, организованном командой StartupSamara.
Спикер мероприятия — юрист по интеллектуальной собственности Ольга Комаровская — объяснила, какие нормы уже вступили в силу, что пока находится на рассмотрении, и какие шаги необходимо предпринять бизнесу, чтобы снизить юридические риски. Участники обсудили, можно ли использовать иностранный язык в описании товара, как изменилась ответственность за нарушение авторских прав, и что делать тем, кто создает IT-решения.
Особый интерес вызвали разбор практических кейсов и советы, как подготовиться к новым требованиям без лишних затрат и паники. Семинар был полезен не только юристам и производственным компаниям, но и IT-стартапам, маркетологам, дизайнерам и владельцам бизнеса, работающим с брендами и цифровыми продуктами.
Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.
Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает