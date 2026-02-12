16+
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция "3в1"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн запустил новую акцию с выгодными комплектами. Это отличная возможность сэкономить на подарках в преддверии праздников и спланировать покупки.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Например, приобретая HUAWEI Nova 14i 256 в интернет-магазине Билайна в рамках акции, клиент получает не только современный смартфон, но и 7 000 бонусных рублей, а также 1000 рублей на аксессуар. Так, в дополнение к новому устройству можно обеспечить оплаченную связь и дополнительный девайс/аксессуар. Такой комплект даёт выгоду в 8 000 рублей — это 40% от розничной цены.

HUAWEI Nova 14i 8/256 ГБ — смартфон с большим экраном и ярким дисплеем, обеспечивающим плавное движение изображения. Оперативной памяти 8 ГБ хватит для работы популярных приложений и использования смартфона для повседневных задач, а накопителя на 256 ГБ достаточно для хранения фотографий, программ и даже игр. Пользователи оценят и камеру с главным модулем 50 МП и фронтальную камеру 8 МП. Еще одна особенность — большой аккумулятор 7000 мАч, благодаря которому смартфон сможет долго работать без подзарядки.

Совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, в качестве дополнительного товара в рамках акции можно выбрать беспроводные наушники, умную колонку, часы, пакеты настроек, обеспечить себе защиту от мошенников и спамеров с помощью PRO-версии "Виртуального помощника" или подписки на книжные, облачные сервисы Билайна и другое.

* С перечнем акционных смартфонов, размером выгоды, ценой и номиналом опции "рубли на связь по акции", а также минимальной ценой дополнительных товаров и услуг можно ознакомиться в офисах Билайна и правилах проведения акции. Количество товаров ограничено. Акция действует до 16 марта 2026 года.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yoHVpD

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

