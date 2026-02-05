Коттеджные поселки в пригороде Самары обеспечили связью и интернетом

Новое телеком-оборудование заработало вблизи областной столицы. Инфраструктура МегаФона открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для жителей коттеджных посёлков у реки Кондурчи.
Популярность загородного жилья в Самарской области продолжает расти. Наряду с транспортной доступностью и инженерными коммуникациями, ключевым фактором комфорта становится наличие мобильной связи и доступа в Сеть.
В зону действия нового объекта связи вошли активно застраивающиеся коттеджные посёлки Красноярского района: "Эко Парк", "Излучина" и "Грибы". Также расширилась территория покрытия сети LTE (4G) на региональной автодороге 36К-374.
Оборудование поддерживает средние и высокочастотные диапазоны LTE. Это решение помогает обеспечить оптимальную дальность распространения сигнала и скорость интернета до 120 Мбит/с. Клиентам оператора также стали доступны звонки по технологии VoLTE. Благодаря ей голосовой трафик передаётся через сеть 4G, поэтому во время разговора можно одновременно смотреть видео, сверяться с картой или писать в мессенджерах.
"Коттеджные поселки часто строятся вдали от привычной инфраструктуры, в том числе базовых станций. Поэтому для нас развитие этих территорий — одно из приоритетных направлений. При планировании сети мы опираемся на обезличенные данные о перемещениях абонентов и нагрузке на действующие базовые станции. Такой подход позволяет строить и модернизировать инфраструктуру на опережение, чтобы у клиентов был доступ к цифровым сервисам с первых дней жизни в новом доме", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
Ежемесячно абоненты из небольшого населённого пункта рядом с Самарой — к примеру, села Малая Царевщина — суммарно проговаривают порядка 380 тысяч минут и расходуют более 28 Тбайт мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы посмотреть 20 тысяч полнометражных фильмов в качестве для смартфона.
