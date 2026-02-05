16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коттеджные поселки в пригороде Самары обеспечили связью и интернетом Билайн в партнерстве с "Лабораторией Касперского" запустил бесплатный сканер киберугроз Solar webProxy: как вывести данные "из тени" и снизить риски ShadowAI Исследование "Солара": почти две трети компаний не контролируют утечки данных через нейросети Билайн увеличил надежность сети в 50 селах и деревнях Самарской области

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Коттеджные поселки в пригороде Самары обеспечили связью и интернетом

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новое телеком-оборудование заработало вблизи областной столицы. Инфраструктура МегаФона открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для жителей коттеджных посёлков у реки Кондурчи.

Популярность загородного жилья в Самарской области продолжает расти. Наряду с транспортной доступностью и инженерными коммуникациями, ключевым фактором комфорта становится наличие мобильной связи и доступа в Сеть.

В зону действия нового объекта связи вошли активно застраивающиеся коттеджные посёлки Красноярского района: "Эко Парк", "Излучина" и "Грибы". Также расширилась территория покрытия сети LTE (4G) на региональной автодороге 36К-374.

Оборудование поддерживает средние и высокочастотные диапазоны LTE. Это решение помогает обеспечить оптимальную дальность распространения сигнала и скорость интернета до 120 Мбит/с. Клиентам оператора также стали доступны звонки по технологии VoLTE. Благодаря ей голосовой трафик передаётся через сеть 4G, поэтому во время разговора можно одновременно смотреть видео, сверяться с картой или писать в мессенджерах.

"Коттеджные поселки часто строятся вдали от привычной инфраструктуры, в том числе базовых станций. Поэтому для нас развитие этих территорий — одно из приоритетных направлений. При планировании сети мы опираемся на обезличенные данные о перемещениях абонентов и нагрузке на действующие базовые станции. Такой подход позволяет строить и модернизировать инфраструктуру на опережение, чтобы у клиентов был доступ к цифровым сервисам с первых дней жизни в новом доме", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Ежемесячно абоненты из небольшого населённого пункта рядом с Самарой — к примеру, села Малая Царевщина — суммарно проговаривают порядка 380 тысяч минут и расходуют более 28 Тбайт мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы посмотреть 20 тысяч полнометражных фильмов в качестве для смартфона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1