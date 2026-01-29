Больше снега, меньше скуки: выжимаем из сезона холодов максимум

Зимой особенно хочется уделять время себе и ни о чем не волноваться. Проснуться без будильника, завернуться в одеяло и никуда не спешить. А если и спешить, то на лыжню или каток!

Как сделать остаток зимы максимально приятным и полезным, если бюджетов на горнолыжные курорты нет, но есть обычный смартфон? Начнем с простого - обзавестись sim-картой Т2. Зачем - разбираемся вместе.

Не жалейте внимания - его всем хватит

Именно зимой нам особенно хочется окружить себя близкими, сказать теплые слова и позвать в гости. И здорово, если таких людей вокруг вас много. Теперь неважно, как долго длится звонок, сколько SMS вы отправили и приняли и как много смешных видео с котиками придет от бабушки. С тарифом "Хватит!" от оператора Т2 вы получите тройной безлимит - на мобильный интернет, SMS и звонки на номера Т2 по всей России. А с услугой Гигабэк вам вернется до 30% потраченного трафика в выбранных категориях. Самое время подключиться, тем более что сейчас оператор заморозил цену на тариф - для новых абонентов она составит всего 390 рублей в месяц!

Есть минутка поспать? Поспите

Кто-то спит только в полной тишине, а другим нужно, чтобы рядом шумел телевизор. Но всех объединяет одно: сон всегда крепче, когда нет поводов для волнений. Отбросьте все переживания - с системой кибербезопасности SAFEWALL от Т2 можно спокойно спать. Платформа блокирует звонки мошенников, защищает от фишинговых ссылок и следит за утечками персональных данных. А если какой-то номер кажется подозрительным - на него можно пожаловаться прямо в приложении Т2.

Закончить начатое. А лучше ничего не бросать

В фэнтезийном романе осталось дочитать три главы, а картина по номерам готова наполовину? Вперед, за вдохновением! Все самое нужное и важное лучше не оставлять позади. Совсем как гигабайты и минуты у абонентов Т2. Они переносятся и накапливаются вечно, если вовремя оплачивать тариф. Да-да, и через год они будут на месте, как и та самая книга на полке!

Температура ниже, а выгода - больше

Темнеет рано, мороз не сдается, но устроить себе приятный вечер можно даже сегодня. Куда на этот раз? Кино, кафе или лихой заезд на тюбинге? С бонусной программой "Больше" от Т2 такие вечера становятся выгоднее. Скидки, подарки и кешбэк от партнеров - просто потому, что вы абонент Т2. В Самаре можно со скидкой 10% приобрести любую программу от туроператора "Город-курорт Самара". Присоединяйтесь к программе в пару кликов и ловите классные предложения круглый год!

Скажите "да" зимним экспедициям

Термос, фотоаппарат, теплая шапка - вот он, базовый минимум авантюриста. Ведь планы порой внезапны, а маршрут - не самый очевидный. С услугой "Связь без минусов" от Т2 можно не переживать о балансе, если вы вдруг забыли пополнить счет. Даже при нуле или минусе вы остаетесь на связи: звоните внутри сети, пользуетесь мессенджерами, картами и банковскими приложениями. Навигация работает, деньги под контролем, близкие знают, где вы. В путешествии это особенно важно - когда связь нужна не для развлечений, а для уверенности.

Копим впечатления, а не лишние подписки

Рилс на тему "10 лучших зимних комедий" лежит в сохраненках уже неделю, а плейлист с рождественской музыкой уже приелся? Не ограничивайте себя в том, что нравится. Теперь не нужно подключать тысячу подписок, когда есть MiXX от Т2. Для вас, под ваши интересы и без лишних опций. Онлайн-кинотеатр, музыка, дополнительные гигабайты, кешбэк, скидки - вы выбираете только то, чем реально пользуетесь, а платите один раз в месяц от 399 рублей!

Готово! Кажется, ваш смартфон стал идеальным спутником не только зимой, но и в любое время года. Самое время строить планы, ведь впереди еще так много зимних дней.