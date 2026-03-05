Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 Марта

Чтобы помочь в выборе подарка на 8 Марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и выяснили, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.

Впечатления - прекрасный вариант подарка. Например, девушки стали чаще планировать путешествия и культурный досуг: посещение таких сервисов выросло на 13% и 8%, соответственно. К тому же на 20% чаще клиентки Билайна стали заходить в музыкальные сервисы: это может быть поводом для того, чтобы изучить музыкальный вкус и подарить билет на концерт любимого исполнителя.

Не стоит забывать о повседневном комфорте близкого человека, ведь спрос на онлайн-магазины электроники поднялся в среднем на 11%. Примерно на 9% вырос женский интерес к онлайн-занятиям спортом, так что это повод подарить, например, экипировку для комфортных тренировок.

Есть и категории, которые стали меньше интересовать женщин - клиенток Билайна. Например, на 11% сократилось посещение сайтов с товарами для дома. Также на 10% уменьшился спрос на онлайн-образование и примерно на 5% - на одежду.

Что касается цветов, то интерес к ним в зависимости от сезона не меняется. Перед праздником они интересуют женщин так же, как и осенью.

*На основе обезличенных данных клиентов Билайн. Сравнивались периоды 20 сентября - 20 октября 2025 г. и 20 января - 20 февраля 2026 года.