16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 Марта В Крутых Ключах "разгрузили" мобильную сеть В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу Трое из четырех самарцев проводят свободное время за видеоиграми Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 Марта

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чтобы помочь в выборе подарка на 8 Марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и выяснили, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Впечатления - прекрасный вариант подарка. Например, девушки стали чаще планировать путешествия и культурный досуг: посещение таких сервисов выросло на 13% и 8%, соответственно. К тому же на 20% чаще клиентки Билайна стали заходить в музыкальные сервисы: это может быть поводом для того, чтобы  изучить музыкальный вкус и подарить билет на концерт любимого исполнителя.

Не стоит забывать о повседневном комфорте близкого человека, ведь спрос на онлайн-магазины электроники поднялся в среднем на 11%. Примерно на 9% вырос женский интерес к онлайн-занятиям спортом, так что это повод подарить, например, экипировку для комфортных тренировок.

Есть и категории, которые стали меньше интересовать женщин - клиенток Билайна. Например, на 11% сократилось посещение сайтов с товарами для дома. Также на 10% уменьшился спрос на онлайн-образование и примерно на 5% - на одежду.

Что касается цветов, то интерес к ним в зависимости от сезона не меняется. Перед праздником они интересуют женщин так же, как и осенью.

*На основе обезличенных данных клиентов Билайн. Сравнивались периоды 20 сентября - 20 октября 2025 г. и 20 января - 20 февраля 2026 года.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yhaL41

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5