16+
ИТ-холдинг Т1: без сильных ИБ-команд компании рискуют "застыть" в развитии

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Российский бизнес сегодня сталкивается с ростом киберугроз: атаки становятся сложнее, злоумышленники используют искусственный интеллект, а требования к устойчивости инфраструктуры усиливаются. Ключевым ограничением в этой ситуации становятся не технологии, а дефицит квалифицированных специалистов, заявила заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова на Уральском форуме Банка России "Кибербезопасность в финансах".

По оценкам экспертов, в 2025 году количество кибератак в России выросло почти вдвое, а в 2026-м может увеличиться еще на треть. На этом фоне российский рынок информационной безопасности, по данным исследования Т1, вырастет на 12%.

В условиях роста киберугроз компаниям важно не только искать специалистов на рынке, но и системно развивать их внутри. В Т1 в 2025 году 80% вакансий senior+ были закрыты внутренним наймом — благодаря экосистеме карьерного развития с возможностью ротаций и планирования профессионального роста. Такой подход позволяет формировать квалифицированные ИТ и ИБ-команды с учетом специфики проектов, удерживать ключевых специалистов и снижать затраты на подбор, обеспечивая преемственность экспертизы и устойчивость критически важных систем.

"Чем глубже технологии проникают в бизнес-процессы, тем выше становятся киберриски. Нейросети уже используются злоумышленниками для автоматизации атак и обхода защитных механизмов. Чтобы оставаться на шаг впереди, ИБ-командам необходимо осваивать инструменты искусственного интеллекта — понимать принципы их работы и применять их для выявления угроз и превентивной защиты", — подчеркнула Екатерина Колесникова.

Еще одним обязательным условием для работы в ИТ и ИБ становится непрерывное обучение. По данным Т1, уже к 2030 году не менее 80% программистов потребуется переподготовка в области работы с ИИ. Умение применять искусственный интеллект в своей профессии в ближайшие годы станет базовым навыком для ИТ-специалиста.

Чтобы формировать сильные команды, компании должны системно развивать экспертизу своих сотрудников. Например, в Т1 специалисты проходят курсы по безопасной разработке. Внутри холдинга развивается сообщество Security сhampions, которое помогает внедрять лучшие практики ИБ на ранних этапах разработки и выстраивать взаимодействие между командами. Сейчас таких специалистов в компании 260, а к 2026 году их число планируется увеличить до тысячи.

"Рынок труда одновременно переживает структурный дефицит и изменение требований к компетенциям. Сократилось количество вакансий, но вырос спрос на senior- и middle- специалистов. Компании, образовательные организации и государство уже начали синхронно перестраивать подходы к подготовке кадров. Без такого тесного взаимодействия преодолеть текущий разрыв между навыками студентов и требованиями рынка невозможно", — отметила Екатерина Колесникова.

В Т1 системно работают в этом направлении. Холдинг сотрудничает с ведущими вузами страны и развивает образовательные программы в рамках федеральных проектов "Топ-ИИ" и "Топ-ИТ", ориентированных на подготовку специалистов по востребованным направлениям — от ИИ до разработки корпоративных ИТ-систем.

