От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как Самарская область поддерживает семьи с детьми

С 1 июня 2026 г. в России стартует прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Мера коснется работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе. В Самарской области, где действуют уже 42 меры поддержки семей с детьми, запуск федеральной инициативы усилит действующую региональную систему помощи.

Новая федеральная мера предусматривает перерасчет НДФЛ за 2025 г. по льготной ставке 6%, а разницу вернут семье. "Мы подготовили все необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей", - отметил Михаил Мишустин.

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева выстроена комплексная система помощи семьям с детьми. Часть мер поддержки стала региональной составляющей национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента страны Владимира Путина. Глава региона дал старт Десятилетию многодетной семьи, которое продлится до 2035 года. "Это очень важное для нас решение, оно идет в развитие тех поручений, которые давали президент и правительство РФ по поддержке многодетных семей. Нам важно усиливать каркас социальной поддержки наших жителей", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Среди ключевых региональных мер поддержки можно отметить следующие.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ для многодетных семей предоставляется ежемесячно и включает 50% платы за наем и (или) содержание жилья, 50% платы за коммунальные услуги, 75% платы за обращение с ТКО и 50% взноса на капремонт. В 2025 г. такую поддержку получили более 20 тыс. семей. В 2026 г. в областном бюджете на эти цели предусмотрено более 896 млн рублей.

Второй год в регионе действует компенсация 50% стоимости очного обучения одного ребенка из многодетной семьи в вузах или ссузах. В 2025 г. этой мерой воспользовались более чем 1800 многодетных семей. На 2026 г. запланировано 216 млн рублей.

В прошлом году 258 многодетных семей получили единовременную социальную выплату на газификацию домов - приобретение и установку внутридомового газового оборудования, а также проектирование и строительство газораспределительных сетей. В 2025 г. на эти цели направили более 51 млн руб., в бюджете 2026 года запланировано почти 138 млн рублей.

Продолжается предоставление выплат на приобретение транспорта для многодетных семей с семью и более несовершеннолетними детьми. Размер выплаты - до 3 млн рублей. С начала 2026 г. такой поддержкой уже воспользовались три семьи, а всего с 2024 г. - 29 семей.

Упрощена процедура получения регионального семейного капитала при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Теперь семьям не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы, - выплата осуществляется на основании самого факта многодетности. В прошлом году региональный капитал получили более чем 7,5 тысяч семей. В 2026 г. на эти выплаты заложено 495 млн рублей.

За последние 1,5 года по поручению губернатора введен также ряд мер поддержки будущих и молодых мам. Среди них - единовременная выплата при постановке на учет по беременности для студенток очной формы обучения, бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, компенсация стоимости найма жилья для молодых семей с детьми, единовременная выплата 100 тыс. рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, а также выплата 250 тыс. рублей многодетным семьям взамен земельного участка.