Преступления Происшествия

"Зарабатывали" в ковид: стало известно, в чем обвиняют экс-главу минздрава Беняна

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По версии следствия, бывшие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и руководитель ГКУ СО "Самарафармация" Алевтина Игнатова участвовали в махинациях с закупками медоборудования. А идейным вдохновителем мог быть экс-замминистра здравоохранения Асланбек Майрамукаев.

Фото: автора

В среду, 25 февраля, в суде Советского района Самары прошло первое заседание по нашумевшему уголовному делу Армена Беняна. Уроженец Батуми ранее трудился министром здравоохранения Самарской области. Сейчас он — замглавврача по научной работе в Самарской областной клинической больнице им. Середавина. На скамье подсудимых с ним Алевтина Игнатова. Она бывший руководитель ГКУ СО "Самарафармация", а сейчас работает юристконсультом на станции переливания крови. Оба находятся под подпиской о невыезде и частично признали вину. Обвиняют же их в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как отметил в первом заседании суда гособвинитель, минздрав региона входит в структуру органов власти, финансируется за счет средств областного бюджета. Материально-техническое обеспечение минздрава осуществляется управделами губернатора.

По версии следствия, в некий момент с Беняном решил переговорить его заместитель — Асланбек Майрамукаев. Последний действовал в интересах своего знакомого бизнесмена по фамилии Изюмский. Фактически Майрамукаев предлагал подыграть Изюмскому. Помогать ему выигрывать на торгах контракты за процент. В схему также включили Игнатову.

В итоге, например, Изюмскому предоставляли списки оборудования, планируемого к закупкам. В частности, Майрамукаев, действуя с согласия Беняна, зная что в рамках госпрограммы в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции назначены определенные меры, будучи ознакомлен о поставке 22 операционных столов, через зашифрованные каналы связи представил Изюмскому список оборудования для закупки. По версии следствия, это было сделано с целью ограничивающих конкуренцию мероприятий.

Всего ущерб от махинаций бюджету мог составить более 53 млн рублей. Пока дело Беняна и Игнатовой будет рассматривать суд.

Майрамукаев же сейчас тоже под судом — он ждет приговор и собрался уйти на СВО.

Ранее подозрение о "договорных торгах", связанных с "Самарафармацией" возникло у прокуратуры.

