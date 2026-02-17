Бывший замглавы минздрава Майрамукаев подписал контракт для ухода на СВО

Находящийся под судом Асланбек Майрамукаев ждет приговора, чтоб отправиться в зону боевых действий. О подписании соответствующего контракта сообщил журналисту Волга Ньюс его адвокат Тимофей Михеев.
На этой неделе суд Советского района Самары начал рассматривать третье уголовное дело теперь уже бывшего заместителя министра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Судебное заседание проходило 16 февраля. Начало заседания задержали на несколько часов из-за опоздания опоздания приставов. В итоге в заседании начали зачитывать обвинительное заключение, но не окончили эту процедуру. Продолжить рассмотрение дела должны в конце февраля.
Напомним, в этот раз Майрамукаева обвиняют в лоббировании интересов двух фирм для заключения контракта на поставку медоборудования. Завышение стоимости продукции, по версии ГУ МВД по Самарской области, привело к ущербу для бюджета свыше 50 млн рублей. Летом 2023 г. происходящее пресекло УФСБ.
Ранее Майрамукаева приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены были тогда и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года. По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой. Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.