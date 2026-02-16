16+
Суды Происшествия

В Самарской области суд решает судьбу "изобретателя уникального тосола" с АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Адвокат настаивает, что рабочий изобрел особого качества жидкость, а обвинение — что способ получить взятку.

Служители Фемиды рассмотрят вопрос о замене наказания на более суровое для экс-сотрудника тольяттинского завода. Анатолий К. раньше трудился на АвтоВАЗе.

Сейчас Анатолий — самозанятый, оказывает услуги поликлинике. В очередном заседании суда мужчина в клетчатой рубашке заикается и просит перенести заседания в Тольятти, ездить в областную столицу, Самару, дорого.

Сам приговор Анатолий выслушал еще некоторое время назад — его судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Важным моментом, по мнению стороны защиты, стало то, что в приговоре указано: Анатолий расценивался как должностное лицо. Хотя, по мнению адвоката, в юриспруденции есть четкое разделение на "должностные лица" и "специалисты". Анатолий работал главным специалистом, а не руководителем. А значит, по версии стороны защиты, "взятку" получать не мог.  

Вместе с тем, в опубликованном приговоре указана и другая версия. "Примерно в августе 2022 г., замдиректора ООО, являющимся поставщиком непроизводственных ТМЦ, обратился к знакомому Анатолию К., зная, что последний занимает в отделе анализа эффективности средств производства шасси должность ведущего инженера-технолога и является должностным лицом, наделенным полномочиями по проведению программ производственных испытаний концентрата охлаждающей и закалочной жидкости, а также смазочно-охлаждающей жидкости, в производстве шасси. Поставщик предложил последнему взятку за проведение производственных испытаний материалов", — указано в приговоре.

Работник завода, кстати, изначально вину признал. "Проводил испытания СОЖ от поставщика соответственно программам испытаний. ООО является владельцем торговой марки RICON, по которой те и поставляют СОЖ на АО. Испытания начались в 2022 году, прошли успешно, о чем было составлено заключение в 2023 году", — рассказывал сам Анатолий суду про один из эпизодов.

Поставщик тоже дал показания служителям Фемиды. По его словам, Анатолию переводили регулярную оплату на карту. Всего было переведено около 1,6 млн. Меж тем адвокат Анатолия считает: мужчина просто оказывал консультационные услуги поставщику, за что и получал оплату. По сути, якобы Анатолий изобрел уникальный тосол. По версии адвоката — один из лучших в России, а после суда над Анатолием поставщиком такого же является "Ростех".

Суд в Тольятти решил назначить Анатолию штраф 2,9 млн руб. и запретил занимать ряд должностей в сфере анализа эффективности средств производства, а течении пяти лет. Анатолий в установленный период штраф не смог выплатить. В итоге судебные приставы поставили вопрос о замене наказания Анатолию на реальное лишение свободы. 16 февраля была определена подсудность этого вопроса. Решать судьбу бывшего работника завода дальше продолжат служители Фемиды в Тольятти. 

