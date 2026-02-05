16+
Суды Происшествия

В Самаре перед судом предстанет иностранец, угрожавший пистолетом оппоненту

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Следователи Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца иностранного государства, обвиняемого по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия".

22 июня 2025 года на одной из улиц Самары между фигурантом и незнакомцем вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, используя незначительный повод, достал имеющийся при себе пистолет и, угрожая убить оппонента, выстрелил в воздух.

После этого злоумышленник ударил второго участника конфликта пистолетом по голове.

"Фигурант не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с активным сопротивлением потерпевшего, а также своевременным оказанием мужчине квалифицированной медицинской помощи", — отмечается в сообщении.

Экспертиза показала, что пистолет не относится к огнестрельному оружию — он был сигнальным и предназначен для имитации выстрела холостыми патронами.

По ходатайству органов следствия суд заключил обвиняемого под стражу. Мера пресечения продолжает действовать в настоящее время. Отмечается, что следователи  собрали доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

