Тольяттинка лишилась автомобиля из-за пьяной езды супруга

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 37-летнему местному жителю, которого поймали на неоднократной пьяном вождении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2025 г. мужчина сел за руль автомобиля жены в нетрезвом виде и попался сотрудникам ДПС. Проходить медосвидетельствование он отказался, а потом выяснилось, что в августе 2024 г. тольяттинца уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

В итоге суд назначил горе-водителю 120 часов обязательных работ и на полтора года лишил водительских прав. А кроме того, суд конфисковал в доход государства автомобиль супруги нарушителя.