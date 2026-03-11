16+
Суды Происшествия

В Самаре суд признал законным возбуждение дела в отношении умершего

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 10 марта, в Самарском районном суде рассматривался вопрос законности возбуждения уголовного дела в отношении тольяттинца Федора Голоднова, которого давно нет в живых.

Сейчас Голоднов является подозреваемым в причастности к банде (ст. 209 УК РФ) Игоря Сиротенко. Пикантность ситуации заключается в том, что Голоднов умер еще в сентябре 2013 года. На тот момент он отбывал наказание по приговору Автозаводского райсуда за грабеж.

Дело об участии Голоднова в бандитизме было возбуждено в марте прошлого года. Следователь Сорокина просила суд дать санкцию на проведение обыска по месту жительства покойника и получила ее в том же Самарском райсуде. Она наведалась в квартиру, где проживал сын Федора Голоднова — Артем Кордонов, и изъяла у того два ноутбука и сотовый телефон, видимо, считая эти предметы относящимися к противоправной деятельности подозреваемого. Следует отметить, что на момент смерти отца Кордонову было всего 10 лет.

По словам адвоката Алексея Абызова, его доверитель использовал эти ноутбуки для написания жалоб в различные инстанции, взывая к прекращению уголовного дела в отношении умершего лица, пусть и по нереабилитирующим основаниям.

"Согласно уголовно-процессуального закона (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) уголовное дело не может быть возбуждено в отношении умершего лица, за исключением случаев, когда производство необходимо в целях его реабилитации, — комментирует Абызов. — В рассматриваемом же случае дело возбуждено не в целях реабилитации, а напротив — с вменением умершему лицу участия в устойчивой вооружённой группе".

Как пишет Абызов в своей жалобе, уголовное дело возбуждено 20.03.2025, в том числе в отношении Голоднова Ф.А. 1972 года рождения и в материалах его прямо указано, что Голоднов умер 23.09.2013 года во Владивостоке, то есть за одиннадцать лет до возбуждения дела. Данное обстоятельство подтверждено документально и не оспаривается следствием. Таким образом, незаконность возбуждения уголовного дела в отношении Голоднова Ф.А. является очевидной и не требующей каких-либо специальных правовых оценок.

В суде следователь не признала нарушение закона и заявила, что законодатель не ограничивает ее в сроках прекращения дела в отношении покойника. Того же довода придерживался и представитель прокуратуры. 

Федеральный судья Дмитрий Дерунов в удовлетворении требований адвоката отказал.

По информации портала, это решение планируется обжаловать вплоть до Верховного суда.

