Директору ФКП "Коммунар" огласили приговор

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор директору ФКП "Самарский завод "Коммунар", сообщает пресс-служба суда.
"Подсудимая признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 11 млн руб., с лишением права заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса сроком на 7 лет", — говорится в решении суда.
Согласно материалам дела подсудимая осуществила дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по согласованию ценообразования продукции предприятия.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.