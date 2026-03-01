Директору ФКП "Коммунар" огласили приговор

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор директору ФКП "Самарский завод "Коммунар", сообщает пресс-служба суда.

"Подсудимая признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 11 млн руб., с лишением права заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса сроком на 7 лет", — говорится в решении суда.

Согласно материалам дела подсудимая осуществила дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по согласованию ценообразования продукции предприятия.

Приговор в законную силу не вступил.