Сын иноагента и "борца с рептилоидами" Пеуновой получил 17 лет колонии

Самарский областной суд вынес приговор Илье Пеунову, которого обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Следствие считало, что с сентября 2024 г. по февраль 2025 г. Пеунов приобрел у неизвестного прекурсоры и химические компоненты, из которых у себя в квартире приготовил более 11,7 кг синтетического наркотика. Около 3 кг он успел расфасовать и планировал сбыть через тайники в Волжском районе.
В итоге Илью Пеунова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также у него конфисковали машину, на которой перевозили наркотик; квартиру, где его изготавливали; а также мобильник и ноутбук.
Напомним, 23 марта 2023 г. мать Ильи Светлана Лада-Русь (Пеунова) была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.
Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".
