Жителя Кинель-Черкасского района, изрезавшего своего отца, признали невменяемым

Поставлена точка в семейной драме, разыгравшейся в одном из сельских поселений Кинель-Черкасского района. По версии следствия, мужчина нанес своему отцу множественные удары ножом по телу, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Потерпевший был вовремя доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Сына разыскали и задержали. На него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, то есть покушение на умышленное причинение смерти другому человеку".

"В ходе предварительного следствия было проведено множество экспертиз, в том числе комплексная стационарная психолого-психиатрическая. Согласно выводам эксперта, подозреваемый не осознавал характер и последствия совершенного им общественно опасного деяния и не мог руководить своими действиями. В связи с этим в отношении него Кинель-Черкасским районным судом Самарской области принято решение о применении принудительной меры медицинского характера", — отмечается в сообщении.