Двое тольяттинцев получили по семь лет колонии за попытку подкупить сотрудника ФСИН

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу двух человек, которых обвиняли в даче взятки сотруднику ФСИН. Об этом сообщает Самарский областной суд.
Некие Б. Л. и Б. Ю. решили договориться с сотрудником колонии-поселения, чтобы за 100 тыс. руб. он помог одному из заключенных избежать взыскания или перевестись в другое исправительное учреждение.
Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им по семь лет лишения свободы.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.