Двое тольяттинцев получили по семь лет колонии за попытку подкупить сотрудника ФСИН

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу двух человек, которых обвиняли в даче взятки сотруднику ФСИН. Об этом сообщает Самарский областной суд.

Некие Б. Л. и Б. Ю. решили договориться с сотрудником колонии-поселения, чтобы за 100 тыс. руб. он помог одному из заключенных избежать взыскания или перевестись в другое исправительное учреждение.

Суд признал обоих фигурантов дела виновными и назначил им по семь лет лишения свободы.