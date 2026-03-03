16+
Суды Происшествия

В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Куйбышевский районный суд Самары рассмотрит необычное уголовное дело. Как считают следователи, сотрудница фирмы провернула аферу с похищением имущества организации на миллионы.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Напомним, по версии следствия, начальник отдела хозяйственного обеспечения управления административно-офисной поддержки ООО "РН-Учет" Анастасия Лисенкова с мая 2020 г. по октябрь 2021 г. похитила у организации 112 тыс. пачек офисной бумаги общей стоимостью больше 24 млн рублей.

Как сообщали в прокуратуре, для придания правомерного вида деньгам, полученным в результате мошенничества, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC 200. А узнав о привлечении к уголовной ответственности, подозреваемая продала имущество по заниженной стоимости.

Дело возбудили о мошенничестве и легализации доходов. Во время следствия обвиняемую объявили в международный розыск и заочно арестовали. По некоторым данным, женщина могла скрыться в ОАЭ.

Уголовное дело направили в суд Куйбышевского района для проведения заочного судебного процесса. Сначала там не смогли рассмотреть дело, решив, что достаточных мер для экстрадиции обвиняемой не принято. Сейчас же Куйбышевский районный суд все же начал рассматривать уголовное дело заочно. 

"Согласно имеющимся сведениям, обвиняемая по заграничному паспорту на другую фамилию 12 апреля 2022 года покинула территорию Российской Федерации и убыла в ОАЭ г. Дубай", — уточняют также в суде Куйбышевского района Самары. 

10 февраля 2026 г. в суде провели предварительные слушания. Было решено рассматривать уголовное дело в отсутствие подсудимой. Судебное заседание назначили на 5 марта 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

