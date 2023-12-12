В Самаре сотрудница фирмы похитила офисную бумагу на 24 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в преступлениях по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, главный специалист отдела хозяйственного обеспечения организации в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года похитила у организации 112 тысяч пачек офисной бумаги общей стоимостью свыше 24 млн рублей.
"С целью придания правомерного вида денежным средствам, полученным в результате мошеннических действий, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC GLC 200 4MATIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости", - отмечается в сообщении.
В ходе предварительного следствия обвиняемая объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследовано УМВД России по Самаре и направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.