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Преступления Происшествия

В Самаре сотрудница фирмы похитила офисную бумагу на 24 млн рублей

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в преступлениях по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, главный специалист отдела хозяйственного обеспечения организации в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года похитила у организации 112 тысяч пачек офисной бумаги общей стоимостью свыше 24 млн рублей.

"С целью придания правомерного вида денежным средствам, полученным в результате мошеннических действий, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC GLC 200 4MATIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости", - отмечается в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемая объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследовано УМВД России по Самаре и направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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