Житель Самарской области пойдет под суд за хранение патронов и пороха

В Сызранском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее полицейские нашли дома у 54-летнего бетонщика сейф, в котором хранились 100 спортивно-охотничих патронов калибра 5,6 мм и 330 г бездымного пороха. Мужчина рассказал, что по решению мирового суда за административное нарушение ему аннулировали разрешение на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Однако, понимая при этом, что нарушает закон, обвиняемый продолжал хранить патроны и порох.

Ему вменили в вину ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ").