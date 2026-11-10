Житель Самарской области пойдет под суд за хранение патронов и пороха

В Сызранском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее полицейские нашли дома у 54-летнего бетонщика сейф, в котором хранились 100 спортивно-охотничих патронов калибра 5,6 мм и 330 г бездымного пороха. Мужчина рассказал, что по решению мирового суда за административное нарушение ему аннулировали разрешение на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Однако, понимая при этом, что нарушает закон, обвиняемый продолжал хранить патроны и порох.
Ему вменили в вину ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ").
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут