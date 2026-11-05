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Преступления Происшествия

Аферисты выманили у самарской пенсионерки полмиллиона рублей

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 70-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по региону.

Женщине в мессенджер написал "правоохранитель". Он сообщил, что с ее банковского счета осуществляются переводы на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовалось перевести деньги на "безопасный счет". Затем пенсионерке позвонил якобы сотрудник финансовой организации. Следуя его инструкциям, потерпевшая перевела свои средства на указанные мошенниками счета. После этого аферисты перестали выходить на связь.

"Полиция призывает граждан к бдительности: никогда не передавайте деньги неизвестным лицам и не совершайте переводы по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в полицию", - призвали в ГУ МВД.

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