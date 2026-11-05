Аферисты выманили у самарской пенсионерки полмиллиона рублей

В Самаре 70-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по региону.
Женщине в мессенджер написал "правоохранитель". Он сообщил, что с ее банковского счета осуществляются переводы на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовалось перевести деньги на "безопасный счет". Затем пенсионерке позвонил якобы сотрудник финансовой организации. Следуя его инструкциям, потерпевшая перевела свои средства на указанные мошенниками счета. После этого аферисты перестали выходить на связь.
"Полиция призывает граждан к бдительности: никогда не передавайте деньги неизвестным лицам и не совершайте переводы по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в полицию", - призвали в ГУ МВД.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут