Самарчанка лишилась более 2 млн руб., пытаясь заработать на бирже

Жительница Самары лишилась более 2 млн руб. под предлогом заработка на бирже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджере с потерпевшей связалась неизвестная и представилась трейдером. Чтобы вызвать доверие, злоумышленница сначала не требовала крупных переводов, постепенно формируя у жертвы ощущение надежности платформы. Позже она начала активно подталкивать к крупным вложениям, обещая повышенную доходность при быстром внесении средств.

В общей сложности потерпевшая отдала мошеннице более 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.