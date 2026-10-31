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Преступления Происшествия

Молодая рецидивистка из Сызрани и ее подельница украли из магазина продукты и алкоголь

СЫЗРАНЬ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратился представитель одного из сетевых магазинов. По его словам, во время инвентаризации было обнаружено отсутствие продуктов, алкоголя т бытовой химии на сумму 12 тыс. рублей.

Полицейские изучили видеозаписи с магазина и установили, что две женщины набрали полную тележку товара и вывезли её из торгового зала, не оплатив покупки. В одной из подозреваемых сотрудники полиции узнал безработную местную 23-летнюю жительницу, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В этот же день подозреваемая была задержана. Она признала свою вину и пояснила, что, похищенные из магазина товары поделила с подругой, свою часть успела продать, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

На следующий день полицейские задержали вторую подозреваемую — безработную местную 35-летнюю жительницу, ранее не судимую. 

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции проверяют злоумышленниц на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

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