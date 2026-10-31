Молодая рецидивистка из Сызрани и ее подельница украли из магазина продукты и алкоголь

В полицию Сызрани обратился представитель одного из сетевых магазинов. По его словам, во время инвентаризации было обнаружено отсутствие продуктов, алкоголя т бытовой химии на сумму 12 тыс. рублей.
Полицейские изучили видеозаписи с магазина и установили, что две женщины набрали полную тележку товара и вывезли её из торгового зала, не оплатив покупки. В одной из подозреваемых сотрудники полиции узнал безработную местную 23-летнюю жительницу, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В этот же день подозреваемая была задержана. Она признала свою вину и пояснила, что, похищенные из магазина товары поделила с подругой, свою часть успела продать, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
На следующий день полицейские задержали вторую подозреваемую — безработную местную 35-летнюю жительницу, ранее не судимую.
В отношении женщин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции проверяют злоумышленниц на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут