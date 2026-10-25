В Самарской области ищут охотника, незаконно убившего косулю

В Кинель‑Черкасском районе Самарской области правоохранители разыскивают охотника, незаконно убившего косулю. Об этом сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.

18 октября во время контроля сотрудник департамента вместе с охотничьим инспектором в Кинель‑Черкасском районе обнаружили частично разделанную тушу косули сибирской. Также у животного было огнестрельное ранение живота.

В связи с этим полицейские начали проверку и устанавливают личность охотника.