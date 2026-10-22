В Самарской области пресечена масштабная схема сбыта контрафактных сигарет на сумму более 10 млн рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии задержали двух жителей Самарской области, которые, по данным следствия, наладили цепочку противоправной деятельности: от перевозки и хранения до сбыта немаркированной табачной продукции.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области