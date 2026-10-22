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Преступления Происшествия

В Самарской области пресечена масштабная схема сбыта контрафактных сигарет на сумму более 10 млн рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ФСБ при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии задержали двух жителей Самарской области, которые, по данным следствия, наладили цепочку противоправной деятельности: от перевозки и хранения до сбыта немаркированной табачной продукции.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области

Из незаконного оборота изъято более 70 тыс. пачек контрафакта. Их стоимость превышает 10 млн рублей.

Следственное управление СК России по Самарской области возбудило в отношении подозреваемых уголовное дело.

Гид потребителя

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