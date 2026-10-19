Мошенники выманили у супруги бойца СВО из Пестравского района более 2 млн рублей

В Пестравском районе удалось вернуть более 2 млн рублей, похищенных у супруги участника СВО. С дроппера взыскали всю сумму, сообщает региональная прокуратура.
Как выяснили в прокуратуре Пестравского района, женщину обманом заставили перевести свыше 2 млн 175 тыс. рублей на чужой банковский счет.
По факту хищения возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установили владельца счета, им оказался житель Кемеровской области.
Чтобы защитить права потерпевшей, прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут