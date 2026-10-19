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Преступления Происшествия

Мошенники выманили у супруги бойца СВО из Пестравского района более 2 млн рублей

ПЕСТРАВКА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе удалось вернуть более 2 млн рублей, похищенных у супруги участника СВО. С дроппера взыскали всю сумму, сообщает региональная прокуратура.

Как выяснили в прокуратуре Пестравского района, женщину обманом заставили перевести свыше 2 млн 175 тыс. рублей на чужой банковский счет.

По факту хищения возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установили владельца счета, им оказался житель Кемеровской области.

Чтобы защитить права потерпевшей, прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

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