Тольяттинец похитил продукты из магазина, а затем выкинул их, спасаясь от погони полиции

В полицию Центрального района Тольятти обратился продавец торгового павильона, который сообщил, что несколько минут назад мужчина похитил из торгового зала продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Полиция по камерам вычислила подозреваемого — ранее не судимого 27-летнего тольяттинца — и задержала его, когда тот попытался скрыться в подъезде.
Злоумышленник сознался в совершении преступления и пояснил, что похищенное выкинул по дороге.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц