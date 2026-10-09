Тольяттинец похитил продукты из магазина, а затем выкинул их, спасаясь от погони полиции

В полицию Центрального района Тольятти обратился продавец торгового павильона, который сообщил, что несколько минут назад мужчина похитил из торгового зала продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция по камерам вычислила подозреваемого — ранее не судимого 27-летнего тольяттинца — и задержала его, когда тот попытался скрыться в подъезде.

Злоумышленник сознался в совершении преступления и пояснил, что похищенное выкинул по дороге.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".