Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств гибели 8-летнего мальчика в Самаре, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области. В марте 2026 года ребенок упал с высоты на детской площадке.

Трагедия произошла 15 марта на ул. Лукачева. Мальчик гулял на детской площадке, расположенной на паркинге, в какой-то момент перелез через перила и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в реанимации. По мнению родителей, ребенок погиб из-за неправильной проектировки площадки.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Делом заинтересовался и Александр Бастрыкин.

Однако на днях родители погибшего ребенка опубликовали новое обращение к председателю СК РФ. "Заявители высказывают сомнения относительно выводов проведенных экспертиз", - прокомментировали в региональном Следственном комитете.

По информации СМИ, вместе с юристом родители мальчика настаивают на проведении повторных экспертиз.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаилу Ламонову представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - сообщили в СУ СКР по региону.