Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств гибели 8-летнего мальчика в Самаре, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области. В марте 2026 года ребенок упал с высоты на детской площадке.
Трагедия произошла 15 марта на ул. Лукачева. Мальчик гулял на детской площадке, расположенной на паркинге, в какой-то момент перелез через перила и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в реанимации. По мнению родителей, ребенок погиб из-за неправильной проектировки площадки.
Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Делом заинтересовался и Александр Бастрыкин.
Однако на днях родители погибшего ребенка опубликовали новое обращение к председателю СК РФ. "Заявители высказывают сомнения относительно выводов проведенных экспертиз", - прокомментировали в региональном Следственном комитете.
По информации СМИ, вместе с юристом родители мальчика настаивают на проведении повторных экспертиз.
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаилу Ламонову представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - сообщили в СУ СКР по региону.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут