Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту гибели ребенка на детской площадке в Самаре

Председателю СК России представят доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти ребенка на детской площадке в Самаре, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 15 марта на ул. Лукачева. Мальчик гулял на детской площадке, расположенной на паркинге, в какой-то момент перелез через перила и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в реанимации. По мнению родителей, ребенок погиб из-за неправильной проектировки площадки.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.