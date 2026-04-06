В Самарской области задержали мигранта, причастного к финансированию террористов

Управление ФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело на мигранта из Центральной Азии, причастного к финансированию международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Подозреваемый, разделявший радикальную позицию террористической организации, в мессенджере Telegram связался с одним из ее участников, получил реквизиты и неоднократно переводил деньги на поддержку террористической структуры.

Мигранта задержали и возбудили уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности в форме финансирования". Сейчас он заключен под стражу.